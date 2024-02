João Fonseca é derrotado por argentino Navone e dá adeus ao Rio Open

Na noite desta sexta-feira, o Rio Open viu o último brasileiro vivo na disputa se despedir da competição. No Jockey Club Brasileiro, João Fonseca, número 655 do mundo, foi derrotado de virada pelo argentino Mariano Navone (113º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 3/6, e deu adeus ao torneio.

Nas semifinais da competição, Mariano Navone terá pela frente o atual campeão do Rio Open - o britânico Cameron Norrie (23º), que eliminou o brasileiro Thiago Wild nas quartas de final. O duelo acontece às 18h20 (de Brasília).

O primeiro set foi de domínio completo de João Fonseca. O brasileiro não deu chances para Navone e começou o duelo com tudo, sem dar chances ao adversário. Com isso, o jovem de 17 anos conseguiu triunfar com tranquilidade no primeiro set.

O segundo set, por sua vez, reservou um embate de mais equilíbrio. Navone começou na frente e João Fonseca chegou a virar, fazendo 3 a 2. No entanto, o brasileiro deixou o ritmo cair e viu o argentino passar à frente no marcador novamente e não sair mais.

Mariano Navone nas semis! ??? O argentino venceu João Fonseca por 2/6 6/3 6/3 e chega a primeira semifinal de nível ATP de sua carreira. ? Próximo adversário: Cameron Norrie.#RioOpen10Anos pic.twitter.com/S0nznMfgIW ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 24, 2024

O terceiro set foi o pior de João Fonseca no jogo. O jovem sentiu bastante fisicamente e, novamente, não foi capaz de imprimir o mesmo ritmo do primeiro set, além de não conseguir confirmar seus saques. Navone se aproveitou e, com pouco mais de experiência que o brasileiro, foi à semifinal.

"Apesar da derrota, estou muito feliz com essa semana. Foi um sonho para mim, só tenho a agradecer pela oportunidade de jogar esse torneio. Hoje foi mérito dele, estava muito calor, eu estava um pouco fatigado, mas acontece. É seguir trabalhando. Próximo ano estamos aí de novo", disse após o jogo ao SporTV.

João Fonseca era a última esperança do Brasil na competição. Mais cedo, Thiago Monteiro foi superado pelo argentino Sebástian Báez por 2 a 1 (parciais de 4/6, 6/1 e 2/6). Já Thiago Wild também deu adeus ao torneio ao perder para Cameron Norrie, também por 2 a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 2/6.

Dessa forma, todos os brasileiros já se despediram da competição. Na outra chave da semifinal, dois compatriotas disputam uma vaga na final: os argentinos Sebástian Báez e Francisco Cerúndulo duelam neste sábado, às 17 horas, para decidir quem avança à decisão.