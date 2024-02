Guilherme Biro ressurge com destaque no Corinthians de António Oliveira

O meia Guilherme Biro ressurgiu como uma peça importante no elenco do Corinthians. O jovem de 20 anos iniciou a temporada com a Seleção Pré-Olímpica ao lado de Matheus Donelli e Giovane, e vem ganhando seus minutos com António Oliveira em função diferente do que estava acostumado.

Desde que subiu ao profissional do Timão, Biro atuou majoritariamente pelos lados do campo, apesar de seu poder criativo. O atleta atua do mesmo jeito na Seleção da categoria, sob o comando de Ramon Menezes.

António, no entanto, escalou Biro por dentro nos jogos contra Palmeiras e Cianorte. Em ambas oportunidades, o garoto entrou no decorrer da segunda etapa e conseguiu performar um bom futebol.

Com mais liberdade, o atleta tem maior contato com a bola e auxilia na armação das jogadas, além de ter um ângulo melhor para finalizar. A equipe de António Oliveira vem atuando em um 4-3-3, com uma trinca no meio-campo e dois atacantes de lado.

Com a camisa do Corinthians, Biro possui 21 jogos, sendo 11 como titular. O meia tem contrato com o clube até final de 2027 e ainda está em busca de seu primeiro gol pelo profissional do Timão.

O próximo compromisso do Corinthians será contra a Ponte Preta, no domingo, às 20 horas (de Brasília). A tendência é que Biro inicie o duelo da Neo Química Arena novamente no banco de reservas.