Guarani x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

Precisando pontuar para voltar à zona de classificação no Campeonato Paulista, o São Paulo entra em campo neste domingo (25), contra o Guarani, pela décima rodada. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), no gramado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Com um jogo a menos, o Tricolor aparece na terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos. A equipe está atrás de Novorizontino e São Bernardo. O Botafogo-SP, lanterna com oito, completa a chave.

Sem vencer há três rodadas - com duas derrotas -, o clube do Morumbis chega de empate por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, em casa. Na partida, Arboleda foi expulso e Diego Costa recebeu o terceiro cartão amarelo. Dessa forma, a dupla de zaga titular desfalca o time neste domingo. Alan Franco e Ferraresi devem ser os escolhidos para as vagas.

Os desfalques de São Paulo e Guarani

Além deles, o técnico Thiago Carpini ainda não conta com Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda). Luiz Gustavo, com dores no tendão de Aquiles, é dúvida.

Devido aos problemas na lateral direita, o volante Bobadilla vinha sendo utilizado na posição. Possível titular novamente, o paraguaio, entretanto, pode ser preterido por Igor Vinícius, que está recuperado de um edema na coxa direita.

Outros atletas que devem voltar a ficar à disposição do São Paulo são Wellington Rato, recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, e Lucas Moura, que retornou aos treinos com o elenco na última quinta-feira após se recuperar de contusão na região posterior da coxa esquerda.

Por sua vez, o Guarani chega ao compromisso com uma sequência de seis jogos sem vitória - cinco derrotas e um empate. Na última rodada, perdeu por 1 a 0 para a Portuguesa, no Canindé. Dessa forma, o Bugre ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas cinco pontos. Inclusive, está dentro da zona de rebaixamento do Paulistão.

Para o duelo diante do Tricolor, o técnico Claudinei Oliveira deve promover algumas mudanças na equipe a fim de reencontrar o caminho dos triunfos. O lateral direito Diogo Mateus entra no lugar do suspenso Heitor, expulso no embate anterior.

Por fim, o atacante Bruno Mendes, cortado do Estadual após lesão no tendão de Aquiles, o lateral esquerdo Mayk, com um processo inflamatório no pé esquerdo, e a dupla de volantes Wenderson e Lucas Araújo, cortados após polêmica nas redes sociais, completam os desfalques. Por outro lado, Derek pode voltar ao time campineiro.

FICHA TÉCNICA



GUARANI x SÃO PAULO

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 25 de fevereiro de 2024, domingo



Horário: 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Canetto Bellote



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Luis Marques



VAR: Daiane Muniz dos Santos

GUARANI: Vladimir; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Hélder; Camacho, Anderson Leite, Matheus Bueno e Régis; Reinaldo e Derek (Pablo Thomaz)



Técnico: Claudinei Oliveira

SÃO PAULO: Rafael; Bobadilla (Igor Vinícius), Alan Franco, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Wellington Rato, Ferreirinha (Lucas) e Calleri



Técnico: Thiago Carpini