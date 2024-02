Gregore exalta vitória do Botafogo e chama responsabilidade dos atletas para duelo decisivo na Libertadores

Estreante do Botafogo na tarde deste sábado, o meio-campista Gregore demonstrou otimismo após a vitória por 2 a 0 sobre o Audax fora de casa. O Glorioso foi aos 17 pontos, mas segue na quinta posição do Campeonato Carioca e ainda busca a classificação ao mata-mata.

O camisa 26, porém, não escondeu que a força do elenco falará mais alto para a equipe levar a melhor sobre o Aurora, da Bolívia, na segunda fase da Copa Libertadores. O duelo de ida, em solo boliviano, terminou empatado em 1 a 1.

"Vencer é sempre bom, para a gente poder arrumar a casa. Tivemos uma mudança agora (a saída do técnico Tiago Nunes), mas essa mudança tem que ser para algo positivo. Dependemos muito da gente agora", afirmou Gregore em entrevista à BandSports.

O Botafogo enfrenta o Aurora, da Bolívia, nesta quarta-feira, no confronto decisivo com a equipe boliviana, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). Qualquer vitória classifica o Fogão para a terceira fase da Pré-Libertadores.