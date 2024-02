Giro dos Estaduais: Juventude e Sport são derrotados; Cuiabá empata no MS

Diversos jogos agitaram os campeonatos estaduais pelo Brasil neste sábado. No Campeonato Catarinense, o Brusque venceu o Avaí por 1 a 0. No Mato Grosso, o Cuiabá empatou com o Nova Mutum por 2 a 2. O Náutico venceu o Sport por 1 a 0 pelo Campeonato Pernambucano, e o Brasil de Pelotas venceu o Juventude, também por 1 a 0, pelo Gauchão.

Campeonato Catarinense

Em Santa Catarina, Joinville e Criciúma não saíram do 0 a 0 na Arena Joinville. O empate leva os donos da casa aos 12 pontos na 6ª posição. O Criciúma segue líder do campeonato com 22 pontos.

O Joinville volta a campo no próximo sábado, às 16h30, diante do Nação. Nesta quarta-feira o Criciúma encara o Operário, do Mato Grosso, pela primeira fase da Copa do Brasil, às 21:30.

Já o Avaí recebeu o Brusque e foi derrotado por 1 a 0. O gol foi marcado por Wallace Reis aos 33 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Brusque vai aos 14 pontos e está na 5ª posição do campeonato. O Avaí fica com os mesmos 14 pontos, mas é o quarto.

O Brusque volta a campo nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o GAS, de Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Avaí recebe o Barra também na quinta-feira, às 20 horas, pela 8ª rodada do Estadual.

O Figueirense visitou a Chapecoense e levou a melhor no clássico por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Guilherme Pato aos quatro minutos do segundo tempo. A vitória levou o Figueirense aos 15 pontos na 3ª posição. A Chape continua com 11 pontos na 8ª colocação.

O Figueira volta a campo no próximo sábado, às 16:30, diante do Inter de Lages. Já a Chapecoense encara o Criciúma também no sábado no mesmo horário.

Por fim, o Marcílio Dias recebeu o Nação e ficou no empate em 1 a 1 com o lanterna do campeonato. Vinícius Felício abriu o placar para os visitantes logo aos três minutos de jogo. O empate do Marcílio chegou somente aos 50 minutos do segundo tempo com Gustavo Poffo. O resultado deixa os donos da casa na vice-liderança com 20 pontos. O empate levou o Nação aos cinco pontos na última colocação.

O Marcílio Dias volta a campo nesta terça-feira, às 21:30, diante do Vasco pela primeira fase da Copa do Brasil. O Nação encara o Joinville no próximo sábado, às 16h30.

Campeonato Mato-Grossense

O Cuiabá recebeu o Nova Mutum e empatou em 2 a 2. Max abriu o placar para os donos da casa aos 38 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Lusa diminuiu aos 18 minutos e Matheus Gottems virou o jogo aos 22 minutos. Alysson empatou o jogo aos 37 minutos. O empate leva o Nova Mutum aos 11 pontos ainda na 6ª posição. O Cuiabá segue na 2ª colocação com 19 pontos.

Termina o jogo na Arena! Dourado fica no empate em 2 a 2 com o Nova Mutum pela última rodada da primeira fase e aguarda definição do adversário das semifinais! ?? Luciano Giménez e Allyson#OrgulhodeMatoGrosso pic.twitter.com/Jj4uNqNqyD ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) February 24, 2024

Campeonato Pernambucano

O Náutico recebeu e derrotou o Sport por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Patrick Allan aos 13 minutos do segundo tempo. O resultado deixa os donos da casa na 3ª posição com 20 pontos. O Sport segue na liderança com 21 pontos.

O Náutico volta a campo dia 05 de março, às 19 horas, diante do River pela 5ª rodada do Copa do Nordeste. O Sport enfrenta o Trem nesta quinta-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil.

Campeonato Gaúcho

O Brasil de Pelotas venceu o Juventude por 1 a 0 dentro de casa. O gol foi marcado por Pedro Filho aos 42 minutos do segundo tempo. A vitória deixa o Brasil de Pelotas com 14 pontos na 5ª colocação. O Juventude ocupa a 4ª posição com 15 pontos.

Nesta terça-feira, o Juventude visita o Iguatu, às 20 horas, pela Copa do Brasil. O Brasil de Pelotas encara o Ypiranga no próximo sábado, às 16:30, pelo Gauchão.