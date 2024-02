Flamengo x Fluminense: veja onde assistir, prováveis escalações e informações do clássico pelo Carioca

Líderes do Campeonato Carioca, a dupla Fla-Flu se enfrenta na tarde deste domingo pela penúltima rodada da fase classificatória do Estadual do Rio de Janeiro. O duelo entre as principais forças do futebol carioca será no Maracanã, às 16 horas (de Brasília).

Onde assistir: A transmissão fica por conta do Canal GOAT, no YouTube; da Band, na televisão aberta; e do BandSports, canal por assinatura.

O Carioca de 2024 vem seguindo o histórico das quatro temporadas passadas, que teve sempre Flamengo e Fluminense na decisão do título. O Rubro-Negro saiu vencedor em 2020 e 2021 enquanto o Tricolor é o atual bicampeão. Este será o primeiro encontro dos tradicionais rivais desde a conquista da Libertadores pelo Fluminense, no final de 2023, título que o Fla conquistou em 2022.

Invictas e com 21 pontos cada, as duas equipes possuem campanhas idênticas na Taça Guanabara, com seis vitórias e três empates. O Flamengo lidera a classificação com maior saldo de gols, 17 contra 10, além de ter o ataque mais positivo, com 18 gols, e a defesa menos vazada, com apenas um gol sofrido. O Tricolor carioca é o segundo colocado em ambos os quesitos, com 15 e cinco gols, respectivamente.

Início de preparação para o Fla-Flu! ?????#VamosFlamengo ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/6TWf3VS9LX ? Flamengo (@Flamengo) February 22, 2024

Além de uma campanha ligeiramente mais positiva, o Flamengo leva vantagem por conta do calendário. A equipe do técnico Tite atuou na terça-feira contra o Boavista no Maracanã e teve cinco dias para descansar e treinar.

Por outro lado, o Flu está em meio a decisão da Recopa Sul-Americana e atuou na altitude de Quito, no Equador, na noite da última quinta-feira. O jogo da volta será na próxima quinta, no Maracanã e o time de Fernando Diniz terá de virar o placar de 1 a 0 para a LDU.

Em vista do compromisso decisivo no meio da semana, e considerando o desgaste do elenco, Diniz pode utilizar uma escalação alternativa neste domingo e dar oportunidade a alguns reservas. Ausência certa é a do lateral esquerdo Marcelo, que deixou o campo contra a LDU ainda no primeiro tempo por problema físico.

No Flamengo, Tite terá o volante Erick Pulgar à disposição depois que o Chileno se recuperou de uma virose. Outro a retornar é o zagueiro Fabrício Bruno, poupado no último duelo. Já Gerson, que se recupera de uma infecção urinária, e Allan, que faz trabalhos de reequilíbrio muscular, devem continuar de fora. No mais, o treinador deve manter a base que goleou o Boavista por 4 a 0.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X FLUMINENSE

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 25 de fevereiro de 2024



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Cláudio Regazone



VAR: Rodrigo Nunes de Sá

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso (Renato Augusto); Arias (Terans), Cano (John Kennedy) e Keno (Douglas Costa)



Técnico: Fernando Diniz