Ex-borracheiro, novato que impressionou chefão do UFC busca 1ª vitória

Depois de seu surpreendente cartão de visitas no UFC, o alagoano Felipe 'Detona' dos Santos volta "mais estratégico" para conquistar seu objetivo imediato: ter o braço levantado pela primeira vez na maior organização de MMA.

O que aconteceu

Lipe dos Santos fez sua estreia no UFC em setembro de 2023, com apenas 22 anos, no evento de número 293. Ele, que estava invicto, aceitou lutar de última hora contra o experiente Manel Kape, então décimo colocado no ranking do peso mosca.

O brasileiro não venceu, mas deu show no octógono e foi até elogiado por Dana White — o chefão do UFC disse que Felipe tem "um futuro brilhante". Além disso, o jovem lutador da equipe 'Chute Boxe' faturou R$ 250 mil pelo bônus de Luta da Noite.

No começo foi bem triste porque só esperava meu braço ser levantado, foi meu primeiro revés, nunca tinha passado por aquilo. Sabia que tinha entregado bastante, resisti três rounds. Não consegui vencer, mas o público aplaudiu de pé, 35 mil pessoas na Austrália, foi o que me deixou bem feliz. Derrota foi bem frustrante, mas fui absorvendo, é assim que trabalho. Quando escutei Dana falando bem de mim e soube do bônus, pensei: 'Mano do céu, como pode...'. Ganhei 50 mil seguidores em poucas horas, mostra que a gente está no caminho certo. Agora é alçar voos maiores. Felipe dos Santos, ao UOL

"Mais consciente e tranquilo", ele tem hoje a sua segunda luta na organização. Lipe encara Victor Altamirano na casa do mexicano e, após uma preparação completa, tem grandes expectativas para o confronto.

Estou bem tranquilo, já sei como funciona no UFC. Primeira luta foi bem diferente, muita coisa para a minha memória. Chegando em casa, com minha equipe, fiz um treino muito mais estratégico, expectativa das melhores. Não tenho dúvidas da minha performance, mais estratégica, sem me expor. Estou bem mais consciente. Agora tudo o que eu mais quero é ter meu braço levantado. Vou fazer um trabalho excelente, espero fazer outras lutas esse ano, estar no UFC no Rio.

Trajetória como lutador

Lipe Detona e Manel Kape levaram o bônus de Luta da Noite no UFC 293 Imagem: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Lipe chegou ao UFC após ter sido borracheiro e entregador de lanches. Ele disse que sempre foi "um moleque bem batalhador" e que conciliava os treinos com os empregos.

Ele começou na capoeira, com sete anos, e depois foi para o muay thai. Após se destacar na região, recebeu uma oportunidade e se mudou sozinho para São Paulo há quatro anos, deixando a mãe e o irmão mais velho em Alagoas.

Origem: "Sou de periferia, vim de Alagoas, comecei a lutar com sete anos, na capoeira. Ingressei no muay thai em 2015, recebi oportunidade, comecei a fazer minhas lutas".

Trabalho e luta: "Sempre fui um moleque bem batalhador, desde os dez anos que trabalho. Trabalhei três anos em borracharia. Com meus 12 anos, trabalhava em borracharia de manhã, estudava de tarde, treinava à noite. Depois trabalhei com meu tio vendendo lanche e suco em uma bicicleta de carga. Foi uma fase que foi me ensinando bastante, um trabalho duro, sempre acreditando no meu sonho, para ser hoje o atleta que sou. São coisas que me fortaleceram, nunca deixei de ser uma pessoa de acreditar".

Saída de Alagoas: "Quando vim para cá, a ficha caiu que viria sozinho, deixar minha mãe e meu irmão. Acreditei no meu sonho, começo foi bem difícil. Cheguei aqui eu tinha muito medo por ter vindo só, nunca tinha saído da minha cidade, deixado minha família. Acredito que na vida a gente está disposto a arriscar quando quer, foi o que aconteceu. Fiz trabalho acreditando no meu potencial, sabia quão longe ia chegar. Começo frustrante, mas hoje estou colhendo. É não desistir nunca do seu sonho".