Eleito melhor em campo, Aníbal divide prêmio com o grupo e festeja primeiro gol pelo Palmeiras

O volante Aníbal Moreno comemorou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Ele foi às redes neste sábado, na vitória de virada da equipe sobre o Mirassol, por 3 a 1, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista.

Além de celebrar o tento, o argentino também foi eleito melhor em campo e dividiu o prêmio com o todo o time. Ele foi um dos reforços do Alviverde para esta temporada.

"Muito contente de pertencer ao Palmeiras, muito feliz. Isso é para a equipe, fazemos o trabalho juntos. Isso é para o grupo", disse o jogador na saída de campo, à CazéTV.

Com o resultado, o Palmeiras alcançou 21 pontos e garantiu a classificação à fase de mata-mata do Paulistão. O time ainda assumiu a ponta da tabela geral do torneio, mas pode ser ultrapassado pelo Santos neste domingo. Entretanto, o Verdão tem um jogo a menos.

Único invicto do Estadual, o Verdão retorna a campo na quarta-feira para enfrentar a Portuguesa, pela 11ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Canindé.