Diniz encaminha seus principais jogadores para o Fla-Flu; veja provável time

O Fluminense deve recorrer ao que tem de melhor para o clássico diante do Flamengo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela décima rodada da Taça Guanabara. O técnico Fernando Diniz indicou que preservará apenas alguns titulares para o jogo decisivo da Recopa Sul-Americana, diante da LDU. Mas, para o Fla-Flu, o Tricolor das Laranjeiras depositará as fichas na força do seu elenco. A informação é do "GE".

Diniz tende a poupar o zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo, que saiu de campo lesionado no primeiro tempo na derrota por 1 a 0 para a equipe equatoriana. Também há dúvidas sobre as presenças de Ganso e Keno no clássico.

Estão confirmados entre os titulares da equipe das Laranjeiras os meias André e Arias, além do atacante Germán Cano.

O Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Guga, Thiago Santos, Marlon, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Renato Augusto; Douglas Costa, Arias e Cano.

Flamengo e Fluminense têm 21 pontos, com a vantagem de gols do lado Rubro-negro. Caso uma das equipes saia vitoriosa, abrirá vantagem de três pontos na liderança.