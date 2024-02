Corinthians x Ponte Preta: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela 10ª rodada do Paulista

O Corinthians recebe a equipe da Ponte Preta neste domingo, às 20 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O duelo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

A equipe comandada por António Oliveira defende uma invencibilidade de quatro jogos na temporada, com três vitórias e um empate. No meio de semana, o Timão bateu o Cianorte por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil. No Estadual, o Coringão empatou com o Palmeiras em 2 a 2 no último compromisso, fora de casa.

O Corinthians se encontra na lanterna do grupo C, com 10 pontos conquistados. O time está atrás de Red Bull Bragantino (15), Mirassol (14) e Inter de Limeira (13).

Para o duelo diante da Macaca, o atacante Yuri Alberto, com uma fissura na região da costela, é dúvida. O mesmo se aplica ao centroavante Pedro Raul, que está em transição após lesionar a posterior da coxa. Cássio, suspenso, e Diego Palacios, em recuperação de lesão no joelho, são baixas certas.

Já a Ponte Preta vem de duas rodadas sem vencer no Paulista, com uma derrota e um empate. No último compromisso pelo Estadual, a Macaca empatou com o Ituano em 1 a 1 no Estádio Moisés Lucarelli.

O time comandado por João Brigatti está na terceira posição do grupo B, com 13 unidades. A Ponte está atrás do Palmeiras (18) e do Água Santa (14). O lanterna é o rival Guarani, com cinco pontos.

Para o duelo, Brigatti deve contar com os retornos do volante Emerson Santos e do atacante Gabriel Novaes, que estavam no departamento médico. Por outro lado, o ponta Dodô deve seguir como desfalque devido a uma entorse no joelho direito.

O último jogo entre Corinthians e Ponte Preta foi em março de 2022, também pelo Paulista. Na ocasião, o Timão goleou o clube de Campinas por 5 a 0 em Itaquera.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X PONTE PRETA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 25 de fevereiro de 2024, domingo



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Neuza Ines Back e Italo Magno de Paula Andrade



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Maycon, Raniele e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Pedro Henrique



Técnico: António Oliveira

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Castro, Haquin e Nilson Junior; Igor, Léo Naldi (Emerson Santos), Ramon e Gabriel Risso; Elvis, Iago Dias e Jeh.



Técnico: João Brigatti