Ex-Fla herói, rodo trabalhador e zebras: como foi semana na Copa do Brasil

Os 20 primeiros jogos da Copa do Brasil rechearam a semana no país com gols, zebras, heróis improváveis e improvisos típicos de um futebol "raiz".

Teve (quase) de tudo

A estreia do torneio, na terça, contou com um ex-Flamengo no papel de herói. Digão, goleiro de 26 anos do Porto Velho, fechou a meta de sua equipe, que surpreendeu e venceu o Remo por 1 a 0, se garantindo na próxima fase do torneio. O jogador revelou, no final do jogo, que perdeu o avô e o filho nos últimos meses. Ele atuou na base rubro-negra entre 2014 e 2015.

Desabafo forte do Digão



Levantem a cabeça nos piores momentos! pic.twitter.com/k7HbrsZnuK ? Porto Velho EC (@PORTOVELHOEC) February 21, 2024

O dia seguinte teve mais zebras: a mais emblemática foi a derrota do Cruzeiro de 2 a 0 para o Sousa, time do interior da Paraíba. As equipes atuaram em um encharcado gramado do Marizão, estádio conhecido regionalmente como "Bombonera do Sertão". Outra vitória inesperada foi a do São Luiz, que não está em nenhuma série nacional, sobre o Ituano, time da 2ª divisão do Brasileirão.

Outro grande eliminado foi o Coritiba. Os comandados de Guto Ferreira não resistiram ao Águia de Marabá, na noite de quinta, e estão eliminados de maneira precoce da Copa do Brasil. O Corinthians, por outro lado, não deu "sopa para o azar" e bateu o Cianorte no mesmo horário.

A chuva também deu o ar de graça na semana e chegou a adiar um dos confrontos. O campo do José Olímpio da Rocha, em Águia Branca (ES), ficou em condição impraticável na noite de quarta, minutos antes de Real Noroeste x Cuiabá.

Deyverson, principal jogador da equipe de Mato Grosso, tentou ajudar os funcionários utilizando um rodo no círculo central, mas não conseguiu amenizar o problema: a arbitragem precisou adiar a partida para o dia seguinte, e os visitantes golearam (4 a 1) sem qualquer dificuldade em novo duelo com gramado empoçado.

Nos duelos estaduais, muita rivalidade e equilíbrio: Audax e Portuguesa empataram sem gols no Rio, e o Capital superou o Tocantinópolis em Tocantins.

Veja todos os resultados da semana

Terça (20)

Porto Velho 1x0 Remo

Nova Venécia 1x2 Botafogo-SP

Quarta (21)

Real Brasília 2x1 São Raimundo-RR

River-PI 1x1 Ypiranga

Manauara 1x2 Retrô

Sousa 2x0 Cruzeiro

Anápolis 1x0 Tombense

Audax Rio 0x0 Portuguesa-RJ

Treze 1x1 ABC

Itabaiana 0x1 Brasiliense

Moto Club 0x4 Bahia

Independente-AP 0x1 Amazonas

São Luiz 2x1 Ituano

Costa Rica-MS 1x2 América-RN

Capital-TO 2x1 Tocantinópolis

União Rondonópolis 1x3 Atlético-GO

Rio Branco-AC 0x0 CRB

Quinta (22)

Real Noroeste-ES 1x4 Cuiabá

Cianorte 0x3 Corinthians

Águia de Marabá 3x2 Coritiba