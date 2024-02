Quem é o 'garçom' alemão que dá mais assistências no futebol mundial

O jovem alemão Florian Wirtz, de 20 anos, atualmente defendendo o Bayer Leverkusen, é o meio-campista com mais assistências na elite do futebol mundial na temporada 2023/2024.

Segundo o Sofascore, dos 38 jogos disputados, o camisa número 10 da equipe treinada pelo espanhol Xabi Alonso soma incríveis 19 assistências, além dos 83 passes decisivos. Líder no quesito, Wirtz, que tem média de 99 minutos para participar de um gol, também já balançou as redes oito vezes até aqui.

Na última partida, na qual o time venceu o Mainz por 2 a 1 pelo Campeonato Alemão, o meio-campista deixou uma assistência para o gol de Robert Andrich, o segundo da equipe no jogo.

O Bayer Leverskusen, clube que o revelou, está fazendo uma temporada excepcional. Com o ex-jogador espanhol no comando, o time não sabe o que é perder na temporada 2023/2024, já que soma incríveis 29 vitórias e quatro empates, gerando assim o maior aproveitamento da Europa (91.9%) e a maior invencibilidade de um clube alemão na história. Líder da Bundesliga, a equipe alemã avançou à semifinal na Copa da Alemanha após vencer o Stuttgart, além de estar nas oitavas de final na Liga Europa.

Por fim, somando todas as competições, a equipe tem média de quase três gols por jogo, já que conta com 97 anotados. Na parte defensiva, a equipe de Xabi Alonso também impressiona, com apenas 24 sofridos.

O Bayer Leverkusen retorna aos gramados no próximo domingo, às 11h30 (de Brasília), diante do Colônia no RheinEnergieStadion, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão.