Carille promove mudanças no ataque e esboça Santos contra São Bernardo

O técnico Fábio Carille fez novos ajustes no time titular do Santos para enfrentar o São Bernardo amanhã no MorumBis, às 11h, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Giuliano está de volta ao time titular. O meia demonstrou condições ao longo da semana de ir para o jogo e deve sair jogando. Recuperado de lesão, o meia é um dos pilares do setor.

No ataque, Carille testou Pedrinho, Guilherme e Morelos juntos. Otero também foi testado e Carille deve definir o ataque horas antes da bola rolar.

Sem Hayner, suspenso, Carille utilizará Felipe Jonatan na lateral com Aderlan do outro lado. Hayner recebeu o terceiro amarelo contra o Novorizontino e não está à disposição.

O provável time para amanhã é João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Giuliano; Pedrinho (Otero), Guilherme e Morelos.

Com o MorumBis lotado, a expectativa de Carille é entregar um bonito jogo para o torcedor que comparecer ao estádio. São 43.500 ingressos vendidos até o momento e mais 2.441 liberados para venda às 17h de hoje.