Paulistão: Bragantino bate Ituano fora de casa e assume liderança do Grupo C

Na tarde deste sábado, a décima rodada do Campeonato Paulista foi aberta. O Red Bull Bragantino visitou e bateu o Ituano, por 1 a 0, em duelo disputado no Novelli Júnior. O único gol do confronto foi marcado por Bruninho.

Com o resultado, o Massa Bruta alcançou os 18 pontos e se manteve no topo do Grupo C. A equipe comandada por Pedro Caixinha abriu vantagem de quatro pontos sobre o Mirassol, que tem 14 e ainda joga na rodada. Por outro lado, o Ituano fica na terceira colocação do Grupo A, com seis pontos, e continua na briga contra o rebaixamento.

Antes de voltar a campo pelo Estadual, o Red Bull Bragantino tem um compromisso pela segunda fase da Pré-Libertadores. Pelo duelo de volta, o Massa Bruta recebe o Rionegro Àguilas nesta quinta-feira, às 21h30, no Nabi Abi Chedid. O confronto de ida terminou em empate sem gols.

Já o Ituano retorna aos gramados apenas no próximo fim de semana. No sábado (02/3), pela 11ª rodada do Paulistão, a equipe de Itu visita a Inter de Limeira, a partir das 20 horas, no Estádio Limeirão.

DEU MASSA BRUTA! ? Com um golaço de Bruninho, o Red Bull Bragantino venceu o Ituano pela 10ª rodada do #PaulistãoSicredi2024! ?Diogo Reis/Ag.Paulistão pic.twitter.com/1T1fgfBE8U ? Paulistão (@Paulistao) February 24, 2024

O jogo

Com oito minutos de jogo, o Red Bull Bragantino teve um pênalti marcado a seu favor. Bruno Gonçalves, o Bruninho, adentrou a grande área, caiu e a arbitragem assinalou a penalidade. O VAR, porém, chamou para revisão e a cobrança foi anulada pelo juiz de campo.

Foi aos 26 minutos que o Massa Bruta inaugurou o marcador. Após bola levantada na grande área, Thiago Borbas escorou de cabeça e Bruninho chegou finalizando de primeira para marcar o primeiro gol da partida: 1 a 0.

O restante do primeiro tempo passou sem grandes emoções após o gol do Red Bull Bragantino. O Ituano até tentou empatar, mas pecou nas finalizações. Enquanto isso, o time de Bragança Paulista controlou a partida.

O ESTAGI SEMPRE BEM POSICIONADO PRA TRAZER O GOL! ??? ??: Cruzamento da direita que Thiago Borbas ajeita para Bruno Gonçalves chutar com força para abrir o placar! ? ??: 26 | 1T (0x1)#RedBullBragantino #VamosBraga https://t.co/EJKnhGtXAL pic.twitter.com/aJkU7aPMW2 ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 24, 2024

O segundo tempo também foi bastante parado, sem chances de gol para nenhum dos lados. A melhor oportunidade veio aos 35 minutos para o Bragantino, quando Gustavinho cobrou falta e a defesa do Ituano desviou para mandar pela linha de fundo.

Aos 38 minutos, Lucas Evangelista cobrou escanteio e Juninho Capixaba subiu mais alto que a zaga do Ituano para cabecear. O goleiro Jefferson Paulino fez grande defesa com o pé para evitar o que seria o segundo gol do Bragantino na partida.

Já próximo ao fim do jogo, Talisson recebeu cartão vermelho após checagem do VAR por dura falta no adversário. Com um a mais nos minutos finais, o Ituano até tentou buscar o empate, mas não conseguiu.

Novorizontino vence Água Santa e permanece na liderança do Grupo D

Também nesta quinta-feira, o Novorizontino venceu o Água Santa, por 1 a 0, em partida disputada no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O único gol do triunfo dos donos da casa foi marcado por Danilo Barcelos, de pênalti.

Com a vitória em casa, o Novorizontino permanece na liderança do Grupo D, chegando aos 18 pontos conquistados e abrindo vantagem de três e quatro pontos sobre São Bernardo e São Paulo, respectivamente - os dois times ainda não jogaram nessa rodada e o Tricolor ainda tem mais um duelo a disputar.

Já o Água Santa segue na vice-liderança do Grupo B, com 14 pontos, e pode deixar a zona de classificação em caso de vitória ou empate da Ponte Preta, que entra em campo neste domingo para encarar o Corinthians na Neo Química Arena.

O Novorizontino volta a entrar em campo apenas no próximo fim de semana. O clube encara a Ponte Preta no próximo domingo (03/3), às 17 horas, no Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada da competição.

Por outro lado, o Água Santa terá um duelo no meio de semana. A equipe de Diadema recebe o Jacuipense nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Arena Barueri, pela primeira fase da Copa do Brasil.