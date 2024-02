Botafogo vence Audax e segue na briga por vaga na semifinal do Carioca

O Botafogo está firme na briga pela vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Com atuação segura, a equipe comandada pelo interino Fábio Matias contou com os gols de Diego Hernández e Janderson para garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Audax, neste sábado, no Nilton Santos.

Com o resultado, o Alvinegro subiu para 17 pontos e está momentaneamente no G4 da Taça Guanabara (a equipe precisa de um tropeço do Vasco diante do Volta Redonda). O Audax, por sua vez, teve seu rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Carioca confirmado.

Os botafoguenses agora voltam suas atenções para o sonho da Copa Libertadores. Na quarta-feira (28), a equipe faz o segundo e decisivo confronto com o Aurora, da Bolívia, pela segunda fase do mata-mata da competição continental. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.

No próximo fim de semana, o Alvinegro encerra sua participação na Taça Guanabara fazendo o clássico diante do Fluminense.

O jogo

Com um início forte, o Botafogo precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Savarino driblou o marcador e serviu Kauê. O camisa 25 encontrou Diego Hernández, que, livre, bateu forte para estufar a rede.

Comandada pelo interino Paulo Matias, a equipe alvinegra viu Júnior Santos obrigar Anderson Max a fazer defesa à queima-roupa e levava perigo em investidas com Savarino. O Audax ensaiou uma reação, apostando em jogadas pela esquerda com Paulo Victor e em lances de bola aérea. No entanto, faltava contundência para finalizar as jogadas. Mesmo com seu ritmo mais cadenciado, o Botafogo teve boas chances em finalização rasteira de Diego Hernández e em duas tentativas de Savarino.

Na volta do intervalo, o interino botafoguense Paulo Matias lançou Janderson no lugar de Tiquinho, que teve atuação apagada. E na primeira investida, o Alvinegro fez seu segundo gol. Marçal abriu caminho para Kauê avançar pela direita. O camisa 25 foi até a linha de fundo, cruzou e Janderson se antecipou para, de cabeça, ampliar aos dois minutos.

O Botafogo teve a chance de ampliar em seguida. Diego Hernández aproveitou brecha na defesa do Audax e esticou até Janderson. O camisa 39 driblou Anderson Max, mas concluiu na trave.

Diante de um adversário pouco ofensivo, a equipe alvinegra continuou a ter oportunidades. Após receber passe de Savarino, Janderson esticou até Matheus Nascimento. O jovem tentou dominar na pequena área, mas se enrolou com dois marcadores e perdeu a bola.

Com as mudanças, o Alvinegro passou a administrar o jogo e a fechar os espaços para as tentativas adversárias. Trocando passes, a equipe teve novas esperanças de gol na reta final. Janderson arrancou, mas se enrolou com Matheus Nascimento ao tentar concluir. Em seguida, uma bola cruzada passou por Matheus Nascimento e Janderson. Nada que atrapalhasse a vitória por 2 a 0, que garante que o Botafogo luta até o fim pela vaga na semifinal do Carioca.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 0x2 BOTAFOGO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 24 de fevereiro de 2024 (Sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique Lima Filho (RJ) e Daniel Alves Pereira (RJ)



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)



Renda / Público: 45.360,00 / 1.446 presentes

Cartões amarelos: Arlen, Miticov, Paulo Victor (Audax), Marçal, Gregore, Matheus Nascimento (Botafogo)

Gols: Diego Hernández, 2 minutos do primeiro tempo, Janderson, aos dois minutos do segundo tempo (Botafogo).

AUDAX: Anderson Max; Arlen (Miticov), Igor Silva, Marcos Arthur e Paulo Victor; Ramon Batista, Vinicius Matheus (Clisman) e Bruno Paulo (Jackson Caucaia); Rodriguinho, Acácio (Edilson) e Igor Alves (Fabinho Polhão).



Técnico: Luciano Quadros

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Bastos (Jefferson), Lucas Halter e Marçal; Marlon Freitas (Gregore), Kauê (Newton) e Diego Hernandez (Matheus Nascimento); Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares (Janderson).



Técnico: Fábio Matias