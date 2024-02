Sebastián Báez e Mariano Navone avançam à final do Rio Open

O Rio Open de tênis conheceu neste sábado os dois tenistas que vão brigar pelo título da chave de simples. Será uma final argentina entre Sebastián Báez e Mariano Navone, que acontecerá neste domingo na quadra de saibro do Jockey Club carioca.

Algoz do brasileiro Thiago Monteiro nas quartas, Báez alcançou a final ao superar um duelo contra o compatriota Francisco Cerundolo na semifinal. O confronto teve o primeiro set equilibrado e o segundo com apenas um tenista em quadra.

Sebastián Báez - número 30 do ranking da ATP - fechou o confronto contra o 22º melhor do circuito por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/0. Será a sua sétima final da carreira. Porém, o tenista chega à primeira decisão de um torneio da série ATP 500.

"Feliz de estar na primeira final de 500, acho que estou fazendo uma boa semana, contente de ter a oportunidade de ter mais um jogo para jogar", disse Báez, que ainda analisou o sucesso do tênis argentino no Rio Open. "A Argentina tem muitos jogadores e muito bons. Estamos aproveitando para subir, somos jovens. Gosto de jogar no Rio, de vir ao Brasil. Quando não jogo contra um brasileiro, me sinto em casa", emendou.

Final para Mariano Navone. O argentino derrota Cameron Norrie por 6/4 6/2 e conquista o melhor resultado da carreira. Ele vai jogar sua primeira final no Rio Open contra Sebastian Baez.

Na outra semifinal, Mariano Navone - número 113 do ranking e responsável pela queda de João Fonseca - não tomou conhecimento do britânico Cameron Norrie, segundo cabeça de chave no Rio e 20 do mundo. O argentino, de apenas 22 anos, dominou as ações e venceu por 6/4 e 6/2.