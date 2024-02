Atlético-MG marca no último lance e arranca empate do América-MG pelo Mineiro

O Atlético-MG arrancou um empate de 1 a 1 com o América-MG, neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, na Arena independência.

A primeira etapa começou com o Galo indo para cima. Os visitantes até conseguiram balançar as redes logo aos oito minutos, com Alisson, mas o meia estava em posição irregular.

Depois disso, o time encontrou mais dificuldades para levar perigo. A melhor chance foi aos 40, novamente com o garoto, que fez bela jogada e chutou no ângulo. Atento, Dalberson voou e fez a defesa.

O América-MG respondeu três minutos depois e foi preciso. Matheusinho aproveitou a sobra após finalização travada de Victor Jacaré e chutou rasteiro para abrir o placar para os mandantes.

Na volta do intervalo, o Atlético-MG partiu para cima em busca do empate. Com 14 minutos, Paulinho recebeu na área e parou em grande intervenção de Dalberson. O goleiro voltou a brilhar logo na sequência. Ricardo Silva tentou cortar o cruzamento de Arana e obrigou o arqueiro a se esticar todo para evitar o gol contra. No rebote, Alisson bateu para mais uma defesa.

Os mandantes responderam aos 26. Felipe Azevedo emendou uma pancada de longe e carimbou a trave. No fim, o Atlético-MG tentou intensificar e conseguiu alcançar o empate. No último lance, Hulk soltou uma pancada em cobrança de falta, Dalberson vacilou e deixou nos pés de Rubens, que estufou as redes.

Situação na tabela



Com o resultado, o América-MG segue em primeiro lugar do Grupo C, com 15 pontos. Já o Atlético-MG está na ponta do Grupo B, com 11.

Calendário



Na última rodada da fase de grupos, o Coelho visita o Tombense, no sábado, às 16h30 (de Brasília). Simultaneamente, o Galo recebe o Ipatinga.