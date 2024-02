Arena Barueri sofre com alagamento antes de Palmeiras x Mirassol

A chuva que castigou a Grande São Paulo trouxe problemas na Arena Barueri antes do duelo entre Palmeiras e Mirassol, neste sábado, pelo Paulistão. O estádio sofreu com alagamentos antes de a bola rolar.

O ponto de maior problema foi na região do estacionamento da Arena Barueri, que ficou alagada. Com isso, os ônibus das delegações foram encaminhados para uma nova entrada para que os atletas pudessem entrar no estádio.

A água também invadiu alguns setores internos do estádio. Funcionários do Palmeiras foram flagrados com rodos para a limpeza do local.

Em função da chuva iniciada por volta das 14 horas, o gramado da Arena Barueri ficou totalmente encharcado. A expectativa é que o campo melhore com a diminuição do volume da chuva no fim da tarde.