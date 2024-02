Após vitória do Palmeiras, Abel se solidariza com Fortaleza e pede "medidas exemplares"

Após a vitória e a classificação antecipada do Palmeiras no Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira pediu para iniciar a coletiva com um gesto de solidariedade ao Fortaleza. A delegação do clube nordestino foi alvo de um ataque de torcedores do Sport na última quinta-feira.

Antes de falar sobre o triunfo da equipe sobre o Mirassol, por 3 a 1, na Arena Barueri, Abel quis se manifestar sobre o episódio e disse palavras de conforto ao Leão do Pici.

"Em primeiro lugar, gostaria de manifestar solidariedade ao Fortaleza, seu treinador, o estafe. Quando vi as imagens fiquei assustado. Esse episódio inibe as coisas boas que o futebol brasileiro tem. Peço que as entidades responsáveis sejam exemplares. O futebol brasileiro merece, tem coisas extraordinárias. Merece que as entidades tomem medidas exemplares. Gostaria de começar minha coletiva assim", disse o português que, ao final da entrevista, voltou a tocar no assunto.

"O Fortaleza é um clube que gosto muito, uma região que gosto muito, tem um presidente consciente. As entidades responsáveis têm que ser exemplares nas consequências que vem por aí, para que as coisas boas do futebol brasileiro se sobressaiam. Fiquei triste de ver que o sindicato dos jogadores não disse uma palavra. Mas sou o primeiro a errar, podemos aprender, para que a sociedade e o futebol brasileiro caminhem para que ninguém fique assustado quando vê este tipo de imagem", concluiu.

Um grupo de torcedores do Sport atacou o ônibus do Fortaleza com bombas e pedras após o empate entre as equipes na Arena Pernambuco, nesta semana.

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos depois do ataque. O goleiro João Ricardo sofreu um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar teve uma pancada na cabeça, um corte na boca e no supercílio. Os demais, Dudu, Titi, Brítez e Lucas Sasha, foram atingidos por estilhaços de vidro e tiveram que conter o sangramento.

As primeiras medidas do caso já foram tomadas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido da procuradoria e determinou que o Leão da Ilha jogue sem torcida mandante e visitante em competições nacionais. A decisão ficará em vigor até o julgamento em primeira instância, com data ainda a ser definida.