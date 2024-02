Ancelotti garante que Endrick deixará o Palmeiras em julho rumo ao Real

O Real Madrid segue com grande expectativa de contar com o atacante Endrick, estrela do Palmeiras, a partir do meio de 2024. Para o técnico Carlo Ancelotti, não há dúvidas do potencial do garoto e da sua importância futura para o clube.

Neste sábado, o treinador foi questionado sobre quais são os planos para Endrick, contratado ainda em 2023 pela direção do clube espanhol. Ancelotti deixou claro que ele será aproveitado no elenco principal.

Bom, na verdade ainda não falamos sobre isso [futuro de Endrick], mas com certeza quando ele chegar, estará com o time principal. Sobre isso, não há dúvidas.

Ancelotti não quis prolongar muito seu comentário sobre Endrick, pois sabe que tem outras prioridades na temporada 2023/24. Enquanto isso, o jovem também segue com seus compromissos com a camisa do Palmeiras.

"Vejo que se fala muito sobre o futuro e isso me deixa feliz. O que vejo é apenas o jogo de amanhã". explicou sobre o duelo deste domingo contra o Sevilla por LaLiga.

A venda de Endrick ao Real Madrid

O Real acertou a contratação de Endrick em dezembro de 2022. No entanto, o jogador só completará a transferência em julho, quando completar 18 anos — a Fifa não permite transferências internacionais envolvendo atletas menores de idade.

Endrick já garantiu ao Palmeiras cerca de R$ 250 milhões pela transferência ao Real Madrid. O clube espanhol pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões na cotação atual) fixos ao Alviverde.

A equipe merengue pode pagar mais 25 milhões de euros (R$ 130 milhões) em bônus por metas, tanto nesse período do jogador no Palmeiras, quanto no futebol espanhol. As metas são: jogos, jogos como titular, gols e convocações para a seleção brasileira.