Atlético se salva com gol no apagar das luzes e empata contra o América

O Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o América-MG hoje (24), na Arena Independência, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Matheusinho marcou para o Coelho e Rubens empatou para o Galo nos acréscimos do segundo tempo.

O Atlético segue na liderança do grupo B. A equipe de Luiz Felipe Scolari está com 11 pontos e ainda não garantiu classificação para a semifinal.

Com o empate, o América segue invicto, mas também não conseguiu a classificação antecipada. O Coelho é o líder do grupo C com 15 pontos.

O Galo volta a campo no sábado (2 de março) para enfrentar o Ipatinga, às 16h30 (horário de Brasília), na Arena MRV. O próximo compromisso do Coelho será contra o Maringá-PR, pela Copa do Brasil, no Estádio Willie Davids, nesta quarta-feira (28), às 19h15 (horário de Brasília).

Como foi o jogo

O Coelho foi superior nos dois tempos do clássico, marcando seu gol aos 46 minutos com Matheusinho, cria da base americana.

No segundo tempo, a equipe de Cauan de Almeida teve as melhores chances e ficou perto de sacramentar a vitória, mas o goleiro Éverson e os erros de finalização dos próprios jogadores evitaram o aumento no placar.

O goleiro Dalberson também trabalhou bastante e parou o ataque do Atlético, mas acabou não salvando o gol de empate. Após cobrança de falta de Hulk, Rubens aproveitou rebote e conseguiu empatar no último lance do jogo.