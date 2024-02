Abel vê Palmeiras "exposto" sem três zagueiros, mas destaca força mental e poder de reação do time

Neste sábado, o Palmeiras venceu o Mirassol de virada na Arena Barueri, por 3 a 1, e garantiu classificação de forma antecipada à fase de mata-mata do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira ficou satisfeito com o desempenho da equipe, mas apontou alguns ajustes necessários.

O time entrou em campo sem Gustavo Gómez, lesionado. Abel, portanto, decidiu mudar o sistema e definiu a equipe com apenas dois zagueiros, diferente do que vinha acontecendo. O treinador viu o Alviverde "exposto" e afirmou que o Mirassol foi o adversário que mais dificultou a vida do Palmeiras nesta edição do torneio.

"Esse esquema nos dá algumas coisas e nos expõe em outras. Jogando assim, sem três zagueiros, ficamos expostos. E acho que vocês concordam comigo. Acho que o Mirassol foi a equipe que mais dificuldades nos criou neste Paulistão, essa foi a sensação que fiquei. Parabéns ao Mirassol, sei que eles não têm responsabilidade nenhuma. Já digo a vocês que não vamos contratar mais ninguém, não precisar dar a vida contra a gente, calma. Parece que todos eles são uns leões quando jogam contra o Palmeiras. Chegam aqui e fazem contra o nós o que não fazem contra outros times. Isso tem a ver com a responsabilidade que é zero, se perder é normal, se ganharmos é bônus. Vamos jogar aqui para fazer um contrato, se calhar. Mas quero dizer que não vamos contratar ninguém, pelo menos do Paulistão", disse Abel em entrevista coletiva.

"Queríamos ganhar esse jogo, mas nos expusemos demais, acho que ficou evidente. Às vezes querer ser tão ofensivo pode nos expor muito, e nos expusemos muito. Mas depois vou analisar o jogo, como sempre faço, e ver os aspectos que podemos melhorar", acrescentou.

Por outro lado, o português reconheceu o poder de reação do seu elenco e valorizou a força mental dos atletas depois de um empate frustrante contra o Corinthians, quando o Palmeiras sofreu um gol nos acréscimos. Um dos exemplos citados pelo treinador foi o goleiro Weverton.

Experiente, o jogador falhou no Derby e virou alvo de críticas da torcida. Neste sábado, porém, ele fez várias defesas importantes que ajudaram o time a garantir os três pontos. Abel defendeu o atleta, mas admitiu que a pressão pelos resultados é normal em um clube grande como o Palmeiras.

"Fico contente porque ele (Weverton) é humano. Muitas vezes parece que jogador de futebol não é um humano, mas ele erra, assim como eu também erro. Felizmente, nós temos um goleiro que faz defesas de título e nos dá pontos em jogos importantes, como foi hoje. É humano e, mesmo sendo um dos melhores goleiros do mundo, de vez em quando comete os seus 'frangos'. Hoje, ainda estava 0 a 0 e e fez uma grande defesa, como defendeu aquele pênalti diante do Botafogo ano passado, que foi muito importante. Ele sabe que os colegas e o técnico confiam nele, o Palmeiras confia nele, e sabe que o futebol também é feito de erros. As críticas, seja no Brasil, Inglaterra, Espanha ou Portugal, temos que aprender a lidar com as críticas", afirmou o técnico.

"Quem joga futebol e no Palmeiras, sabe que aqui a responsabilidade é máxima, a pressão é máxima. Mesmo quando ganhamos por quatro ou cinco, não serve, e temos que seguir ganhando tantos títulos como ganhamos agora. Mas eu estou sempre dizendo que toda essa expectativa que criamos no torcedor, a responsabilidade é deles (jogadores). Nós criamos isso, agora temos que aguentar eles (torcedores) em cima de nós", completou.

Por fim, Abel Ferreira ainda agradeceu o apoio dos torcedores durante o jogo e destacou o poder de reação da equipe para arrancar a virada.

"Tenho que agradecer à nossa torcida. Sempre que começamos perdendo um jogo e eles cantam: 'Palmeiras é o time da virada, o time do amor', já agradeço. Sei que vocês não gostam, eu também não gosto, mas obrigado pela ajuda e, sempre que isso acontecer, nos ajudem, cantem essa música. Acho que isso acalma o coração e a cabeça, e nós vamos atrás do resultado. Não queremos passar por esses momentos, mas todos passam, e temos essa força mental", disse o comandante.

Único invicto do Estadual, o Verdão retorna a campo na quarta-feira para enfrentar a Portuguesa, pela 11ª rodada do torneio. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Canindé.