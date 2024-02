Abel compara rivais a leões e brinca que Palmeiras 'não contratará mais'

O técnico Abel Ferreira rasgou elogios ao Mirassol após vencer por 3 a 1 na Arena Barueri hoje, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, e brincou que o Verdão não irá mais contratar jogadores para a competição.

Adversários leões: "Fiquem tranquilos, não precisam dar a vida quando jogam contra o Palmeiras. Calma! Parecem todos leões contra o Palmeiras. Não vamos contratar mais ninguém, fiquem calmos. Principalmente no Paulistão'

Elogios ao Mirassol: "Jogando assim, sem três zagueiros, ficamos muito expostos. E vocês devem concordar, mas se não concordarem tudo bem. O Mirassol foi a equipe que mais dificuldade nos criou nesta temporada"

Apoio ao Fortaleza: "Quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Acho que esses episódios mancham as coisas boas que o futebol brasileiro tem. A única coisa que eu peço é que as entidades responsáveis sejam exemplares"

Apoio ao Fortaleza

"Em primeiro lugar, gostaria de manifestar minha solidariedade com o Fortaleza, seus jogadores, seu treinador e todo o staff. Quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Acho que esses episódios mancham as coisas boas que o futebol brasileiro tem. A única coisa que eu peço é que as entidades responsáveis sejam exemplares. O futebol brasileiro tem muitas coisas boas e merece que as entidades tomem medidas exemplares nesses casos."

Sobre erros do Weverton

"Primeiro, fico contente porque ele é humano. Ele erra, eu também erro. Segundo, felizmente nós temos um goleiro que faz defesa de títulos e de pontos. Como humano que é, como os melhores goleiros do mundo, às vezes mete seus frangos. É humano! Eu disse zero para ele. Quando ele fez a defesa contra o Botafogo, que foi tão importante, disse zero também. Ele sabe que os colegas confiam nele, sabe que o treinador confia nele, sabe que o Palmeiras confia nele."

Rivais leões

"Quero já dizer que não vamos contratar mais ninguém, já contratamos (o Rômulo). Fiquem tranquilos, não precisam dar a vida quando jogam contra o Palmeiras. Calma! Parecem todos leões contra o Palmeiras. Não vamos contratar mais ninguém, fiquem calmos. Principalmente para o Paulistão. Você começa a ver eles indo para cima, passam para a direita olhando para a esquerda. A responsabilidade é zero. 'Perder é normal, se ganhar é bônus. Vamos jogar para fazer um contrato."

Flaco López

"O Flaco, no Braga eu jogava no 4-4-2, e o presidente me dizia "se a bola não chegar no centroavante você não faz um gol", e eu continuei no mesmo esquema. Teimoso. Eu não vou trocar, mas se os dois da frente não defender, eu vou sacar um. Uma equipe equilibrada é aquelas que estão mais próximas do gol. Vejam se alguma vez, há três anos, ou dois... viram algo parecido no Brasil. Tem que se trabalhar com e sem bola. As equipes que enfrentam o Palmeiras... não dá pra descansar nas costas. Fico feliz por entenderem que nossas responsabilidades são as mesmas, em atacar e defender. Nosso primeiro goleiro são os centroavantes. É assim que funciona."

Gramado alagado

"Foi uma bela surpresa. Quando vimos as imagens do gramado cheio de água nos assustamos, mas todos os responsáveis e staffs trabalharam e foram eficientes, excelentes. Na sala de imprensa deu tudo certo, no gramado a água sumiu. São Pedro fez tréguas e deixou acabar esse jogo. O gramado estava um bocado pesado, mas foi um jogo aberto, as duas equipes queriam ganhar. É preciso ter coragem para apostar em treinadores assim. Fico contente de poder desfrutar de treinadores como o do Mirassol, uma equipe muito bem trabalhada. Parabéns a eles, nos deu muito trabalho. Parabéns a ele e aos jogadores."

Endrick aberto pela direita

"Temos uma dinâmica de triângulo ofensivo e ela foi muito bem. Tivemos que ter mais um jogador na outra linha, Endrick por dentro e Rocha passando por fora, ou Endrick por fora e Rocha passando por dentro. Treinamos essa dinâmica no ano passado, fizemos somente uma coisa diferente, vou desafiar a vocês lerem. Mas nos expusemos muito. Depois tivemos que equilibrar por responsabilidade, pressão na bola, coletividade no jogo."

Trabalho mental

"Primeiro agradeço aos torcedores pelo apoio, nós entramos no jogo e eles começam a cantar nossa musica, o time da virada, obrigado. Sei que vocês não gostam tanto disso, mas foi necessário. Temos essa força mental não só pela comissão nos ajuda, mas pela força dos nossos torcedores. Muito obrigado pelo apoio, espero que não aconteça tantos vezes, mas às vezes por mérito nosso ou pelo adversário é necessário, mas agradeço pela canção que nos ajuda imensamente."

"Os jogadores sabem que quando se representa o Palmeiras, maior campeão do Brasil, tem bônus, coisas boas. E onus. Faz aumentar o seu contrato, mas te faz ter responsabilidades. Fora do Palmeiras, não posso ir a todo lado, ir onde quero, viver o que quero. Tem que se dar o exemplo. Temos vantagens, financeiras, uma delas. Mas temos regras a ser cumpridas. Menos do que o máximo de entrega é impossível. Vamos errar e sou o primeiro a estar ao lado deles, sou o primeiro a errar, eles sabem. Minha função como treinador é ajudá-los. Confio neles em todos os momentos, como faço com minhas filhas e minha mulher. Parece que os jogadores não podem errar, mas somos seres humanos. Às vezes erramos muito feio. Mas a vida é isso, faz parte, terão que lidar com as críticas. Quem não souber lidar, não poderá jogar futebol de alto nível, porque isso tem e terá."

Sobre o posicionamento de Zé Rafael

"Ele tinha uma função: fechar por fora e atacar por dentro. Se o adversário pegasse o Aníbal e o Ríos, ele seria mais um para ajudar. Com bola, é um segundo volante avançado. Um 8. Sem bola, fechava por fora e atacava por dentro. Fez melhor no segundo tempo do que no primeiro, fizemos um ajuste. Nós queríamos ganhar o jogo e nos expusemos demais. Ser extremamente ofensivo... Nos expusemos muito. Mas vou analisar o jogo e ver onde podemos e devemos melhorar."

A forma do Palmeiras atacar:

"Temos o Veiga na meia direita, Zé na meia esquerda. Aníbal e Rios ajudando na construção por trás. Uma forma híbrida do Rocha atacar pela direita... Eu entendo que temos que criar outras alternativas, mas vocês são inteligentes. A forma de atacar tem a ver com as características dos jogadores."