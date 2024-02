Xavi responde sobre como deve ser o perfil do seu sucessor no Barcelona

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Xavi foi questionado sobre como deve ser o perfil do seu sucessor no Barcelona. Apesar de colocar a responsabilidade nas mãos do presidente Joan Laporta e do diretor Deco, ele não fugiu do tema.

Com o rendimento abaixo, o comandante espanhol anunciou que deixará a equipe ao fim desta temporada. Após isso, foram quatro jogos, com duas vitórias e dois empates.

"Deveria ter continuação com o DNA do Barcelona, que temos todos aqui dentro, mas depende do diretor e do presidente", afirmou.

?? Xavi Hernández: "Queremos conquistar os três pontos para pressionar os líderes, mas será um jogo difícil." ? #BarçaGetafe ? #ForçaBarça ?? pic.twitter.com/9vLdBaSYx6 ? FC Barcelona (@fcbarcelona_br) February 23, 2024

No momento, o foco do Barcelona é na disputa do Campeonato Espanhol, em que está na terceira colocação e distante da briga pelo título. Na Liga dos Campeões, a equipe está nas oitavas e na Copa da Espanha já está eliminado.

O próximo confronto do Barça é contra o Getafe, pela 26ª rodada de La Liga. A bola vai rolar às 12h15 (de Brasília) deste sábado, no Camp Nou.