Veja quanto Corinthians faturou com classificação para segunda fase da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Cianorte por 3 a 0 na última quinta-feira (22), em Maringá-PR, e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Timão garantiu a entrada de R$ 1,47 milhão em seus cofres, conforme está previsto na premiação para esse estágio do torneio nacional envolvendo equipes da Série A.

Agora, o Corinthians espera o confronto entre Olaria e São Bernardo para saber quem será seu adversário na segunda fase. Os times se enfrentam no dia 28 (quarta-feira), em solo carioca. Caso o Timão avance novamente na competição, vai ganhar cerca de mais R$ 1,78 milhão.

Diferentemente da primeira fase, na segunda rodada o visitante não tem a vantagem do empate. Igualdade no placar leva o confronto para as penalidades máximas.

O Corinthians venceu o Cianorte por 3 a 0, com gols de Romero (duas vezes) e Wesley. O Timão busca voltar a vencer a competição nacional depois de 15 anos, quando se sagrou campeão da Copa do Brasil em cima do Internacional. Em 2022, a equipe comandada por Vítor Pereira bateu na trave e perdeu a decisão para o Flamengo nos pênaltis.

Neste ano, a premiação do vencedor da Copa do Brasil é de R$ 73,5 milhões, superando os R$ 70 milhões que o São Paulo conquistou em 2023. A competição é muito valorizada entre as diretorias dos clubes, especialmente pela "gorda" bonificação que proporciona.

