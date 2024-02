Vasco x Volta Redonda: saiba onde assistir, prováveis escalações e informações sobre o jogo do Carioca

Neste sábado, o Vasco receberá o Volta Redonda pela décima rodada do Campeonato Carioca em busca de mais um grande passo rumo à fase decisiva do Estadual. O duelo será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, a partir das 17h30 (de Brasília).

Onde assistir: O confronto terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

A vitória sobre o Botafogo no último domingo deixou o Vasco em uma situação confortável na busca pela classificação às semifinais do Carioca. Com 16 pontos, restando duas rodadas, o Cruzmaltino está na quarta posição na tabela de classificação e só depende de si para garantir a vaga. O clube de São Januário encerrará a fase classificatória atuando em seu estádio, no dia 3 de março, contra a Portuguesa-RJ.

A Lusa, por sinal, aparece na sexta colocação com 14 pontos e é uma das equipes que estão na disputa. Os outros concorrentes são o Nova Iguaçu, terceiro com 18, e o Botafogo, quinto com 14. Flamengo e Fluminense, ambos com 21 pontos, já estão garantidos na próxima fase.

Com nove pontos e na nona posição, o Volta Redonda sonha com uma vaga no grupo entre o quinto e o oitavo, que disputará a Taça Rio. Semifinalista em 2023, a equipe da Cidade do Aço trouxe de volta o técnico Rogério Corrêa, que comandou o time na campanha do Carioca no ano passado. Ele substituiu Felipe Loureiro, que não conseguiu bons resultados, na última quinta-feira.

Para o confronto deste sábado, o técnico Ramón Díaz deve colocar em campo sua força máxima. A única ausência será o lateral direito PH, que recebeu o terceiro amarelo no clássico contra o Alvinegro carioca. Por outro lado, os zagueiros João Victor e Medel retornam de suspensão e reforçarão o time.

FICHA TÉCNICA



VASCO X VOLTA REDONDA

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: Sábado, 24 de fevereiro de 2024



Horário: 17h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo



Assistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

VASCO: Leo Jardim; João Victor, Medel e Leo; Puma Rodríguez, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; Vegetti e David



Técnico: Ramón Díaz

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Henrique Silva e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV



Técnico: Rogério Corrêa