Varela destaca força defensiva do Flamengo e projeta clássico contra o Fluminense

O Flamengo se prepara para encarar o Fluminense, neste domingo, no Maracanã. O confronto é direto pela liderança do Campeonato Carioca.

Os rubro-negros chegam embalados pela sequência de bons resultados. O lateral direito Varela projetou o duelo contra os tricolores.

"Sempre se fala de um clássico. Acho que é importante para nós ganharmos contra o Fluminense. A gente vem fazendo muita coisa boa desde a pré-temporada e é bom culminar num jogo desses", disse.

Início de preparação para o Fla-Flu! ?????#VamosFlamengo ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/6TWf3VS9LX ? Flamengo (@Flamengo) February 22, 2024

O defensor destacou a boa fase do setor ofensivo. "Estamos trabalhando, e está dando certo. Temos que seguir pelo mesmo caminho, continuar tentando fazer gols e manter o time sem sofrer gols. Não é só na defesa, o time todo ajuda", declarou.

O Flamengo está a frente do Fluminense no saldo de gols. Os rubro-negros vão ficar muito perto do título da Taça Guanabara em caso de um bom resultado.