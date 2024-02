'Torcedores do Gabigol, não do Flamengo', diz Mauro Cezar sobre vaiar Pedro

Mauro Cezar Pereira detonou no Posse de Bola a parcela da torcida do Flamengo que vaiou Pedro quando ele foi substituído por Gabigol no Maracanã. Para o colunista do UOL, esses torcedores torcem mais para Gabriel Barbosa do que para o clube e não enxergam que, hoje, Pedro joga mais e é o titular com merecimento.

'São torcedores do Gabigol, não do Flamengo': "A vaia partiu de um grupo de torcedores que eu qualificaria como torcedores do Gabriel Barbosa, não do Flamengo em primeiro lugar, são torcedores do jogador. E aí o Pedro tem a culpa, entre aspas, de hoje ser um jogador melhor e mais eficiente que o Gabriel. Fez uma partida ruim, perdeu gols, perdeu pênalti, bateu mal, acho até que foi displicente, sim, como o Gabriel foi contra o Vasco, não se bate pênalti daquela maneira, para bater pênalti com pulinho e tudo você tem que ser muito bom nesse negócio, e o Pedro não é um bom batedor. O que incomoda essa ala da torcida é o fato de o Pedro simplesmente ser titular".

'Pedro é o brasileiro que mais fez gol em 2023': "Como é que você vai rebater, quando você pega os números de 2022 para cá e vê que o Gabriel fez 51 gols e o Pedro fez 70? Que o Gabriel jogou 128 jogos e o Pedro, 126? Ou seja, o Gabriel jogou mais. Como titular, o Gabriel fez 102 jogos e o Pedro fez 88, 14 jogos a menos. O Pedro faz um gol a cada quatro finalizações e o Gabriel precisa de sete chutes para fazer um gol? E por aí vai, os números são todos favoráveis ao Pedro. De 2023 para cá, os números ficam ainda piores para o Gabriel, porque ano passado foi péssimo, os números são piores ainda, e o Pedro é o brasileiro que mais marcou em 2023, de todos os jogadores brasileiros pelo mundo".

'Gabigol entra e nada acontece no Flamengo': "O Gabriel entra de saída, como contra o Sampaio Correa ou Volta Redonda, mas nada acontece, ele pode até fazer um gol, mas nada acontece. Aí ele entra durante o jogo, adversário mais cansado, jogo resolvido, e nada acontece: ele não faz os gols, não cria situações, ele não joga bem. O que estará acontecendo? Fica a sensação que pode ser um precoce ocaso de um jogador de 27 anos, porque está muito tempo jogando mal. Ele não muda nada no jogo. O Pedro, mesmo jogando mal essa partida, fez cinco gols nos últimos cinco jogos, fez três na partida anterior. Ou você aceita que só o Gabriel Barbosa pode mudar isso, porque as atuações são fracas, ou então você arruma um vilão. Essa 'Flamimimi', 'Flaselfie', esses bobocas que vão ao estádio para vaiar jogador do próprio time com bola rolando e o time ganhando, esses caras têm que arrumar um inimigo. Ou o Gabriel volta a jogar bem, o que só depende dele, ou então vai ser reserva, o mais caro do Brasil, mas reserva. Foi com Sampaoli, foi com Vítor Pereira em dado momento e é agora com Tite".

'Fluminense foi prejudicado por ele mesmo', dispara Mauro Cezar

Mauro Cezar analisou as reclamações do Fluminense acerca da arbitragem na derrota por 1 a 0 para a LDU no primeiro jogo da Recopa. Segundo ele, Fernando Diniz & Cia construíram uma "narrativa de vitimização" para não responder sobre o jogo ruim da equipe na altitude de Quito.

'James ainda é o craque imaginário no São Paulo', afirma Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro destacou que James Rodríguez ainda não passou de um "craque imaginário" no São Paulo. Ele comentou a reintegração do meia colombiano ao elenco tricolor e ressaltou os desafios que Thiago Carpini terá para encaixar James no time.

Assista ao Posse de Bola na íntegra