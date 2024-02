Santos fará homenagem a Chulapa e usará combinação 'marcante' de uniforme em jogo no Morumbis

O Santos não utilizará o tradicional uniforme branco na partida contra o São Bernardo, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para as 11h (de Brasília), no Morumbis.

O Peixe irá a campo com uma combinação 'marcante', composto pela camisa listrada, calção branco e meias brancas. A iniciativa tomou forma após um pedido de um conselheiro ao Comitê de Gestão para que o time usasse o uniforme em homenagem ao título paulista de 1984.

Naquele ano, o Santos conquistou o Estadual em cima do rival do rival Corinthians utilizando a mesma combinação: camisa listrada, calções e meiões brancos. Aquele foi o último troféu relevante levantado pela equipe antes de vencer o título brasileiro de 2002, também sobre o Timão.

#MantoListrado, calção branco e Morumbis. Uma combinação que marcou a história santista ao passar dos anos. Domingo é dia de reviver esses momentos. Domingo é dia de branco e preto! ???? pic.twitter.com/AnoR1TUStn ? Santos FC (@SantosFC) February 22, 2024

Nas duas decisões, ambas disputadas no Morumbis, o Peixe usou camisa listrada e calção branco, mudando somente a cor do meião. Nas redes sociais, o clube fez uma postagem exaltando a combinação.

"Manto listrado, calção branco e Morumbis. Uma combinação que marcou a história santista ao passar dos anos. No domingo é dia de reviver esses momentos. Domingo é dia de branco e preto", escreveu o Santos na publicação.

Além do uniforme, o time fará uma homenagem ao ex-atacante e ídolo do clube, Serginho Chulapa. Ele marcou o gol do título paulista de 1984, no Morumbis, e será lembrado pela equipe no intervalo da partida contra o São Bernardo.

"Salvador da final. Salve o nosso Natal" Domingo, no intervalo da partida do Peixão no Morumbis, o ídolo Serginho Chulapa receberá uma homenagem muito especial! ?? pic.twitter.com/qd0Dq4yWay ? Santos FC (@SantosFC) February 23, 2024

O Santos vive situação confortável no Paulistão. Já classificado à próxima fase, o time lidera com folga o Grupo A do Estadual, com 19 pontos, e também está na ponta da classificação geral da competição. Apesar disso, o Peixe vem de derrota para o Novorizontino, na Vila Belmiro, por 2 a 1.