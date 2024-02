Renato Gaúcho comanda penúltimo treino do Grêmio antes do Gre-Nal

O Grêmio realizou nesta sexta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, o penúltimo treino antes do clássico contra o Internacional. As duas equipes entram em campo neste domingo, no Beira-Rio, para o Gre-Nal de número 441 da história. O jogo é válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.

O treino desta sexta-feira foi novamente fechado para a imprensa. Renato Gaúcho e sua comissão técnica comandaram trabalhos de posicionamento, além de exercícios de bolas paradas defensivas e ofensivas.

O técnico do Grêmio já encaminhou a escalação que iniciará o jogo contra o Inter. Todavia, o treinador e a comissão preferem anunciar os onze titulares momentos antes da bola rolar.

O Grêmio também informou que os atletas começam, ainda nesta sexta-feira, a concentração para o clássico. Neste sábado, às 10h (de Brasília), o Tricolor Gaúcho faz o último treino e encerra a preparação para o Gre-Nal.

Os comandados de Renato Gaúcho planejam ultrapassar o rival na tabela do Campeonato Gaúcho. O Grêmio ocupa a quinta posição, com 20 pontos conquistados, dois a menos que o Internacional.