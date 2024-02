Renato foi 'pedra no sapato' de Coudet, mas virou meme em último confronto

Neste domingo (25), Inter e Grêmio colocam frente a frente mais uma vez Eduardo Coudet e Renato Gaúcho. Portaluppi foi pedra no sapato do argentino, mas virou piada após o último duelo.

O que aconteceu

A primeira passagem de Chacho pelo Beira-Rio foi marcada por derrotas para o Grêmio. O ambiente ruim que resultou na saída - por decisão do técnico - para o Celta, da Espanha, teve ingrediente importante nos infortúnios contra o tradicional rival.

Em 2020, foram seis encontros, com quatro vitórias do Grêmio e dois empates, seis gols marcados pela equipe de Renato e só um pelo time de Coudet. O Inter sequer chegou na final daquele Gauchão.

Independentemente de quem é o treinador adversário ou do que aconteceu no passado, um clássico sempre se entra para vencer. Eduardo Coudet

Tudo mudou ano passado

Em 2023, porém, o reencontro teve desfecho totalmente diferente. Pelo Brasileirão, o vitorioso foi Coudet, com o Inter batendo o Grêmio por 3 a 2.

Renato sumiu após a derrota e foi encontrado no bolso de Eduardo Coudet pic.twitter.com/CvkbfvWWEe ? O Povo do Clube (@opovodoclube) October 8, 2023

Portaluppi acabou virando motivo de piada depois do jogo, quando optou por não dar entrevista coletiva. O treinador alegou compromissos inadiáveis e partiu rapidamente para o aeroporto, embarcando para o Rio de Janeiro.

Para os colorados, a 'fuga' de Renato foi um prato cheio para memes que tomaram a internet.

URGENTE: Renato gaúcho foi encontrado, o treinador estava no bolso de EDUARDO COUDET!!! pic.twitter.com/iBRNmIQdv1 ? Guilherme Vermelho (@PedrohonestoD) October 8, 2023

Do segurança ao presidente, ninguém concordou com a decisão dele. Foi unilateral, do treinador. Ele tem um compromisso amanhã pela manhã, achamos que ele deveria estar aqui dando explicações, é uma decisão que ele tomou. Internamente, vamos avaliar isso Alberto Guerra, presidente do Grêmio, na ocasião

Histórico total

Ao todo, são sete confrontos entre Renato e Coudet, todos no clássico Gre-Nal. Portaluppi levou a melhor em quatro confrontos, Chacho em um e houve dois empates.