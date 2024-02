Presidente do Independiente abre as portas do clube argentino para Aguero

O presidente do Independiente, da Argentina, Néstor Grindetti falou sobre a possibilidade de contar com o atacante Kun Aguero, que pode retornar aos gramados após avaliação médica, e abriu as portas do clube para o centroavante. Em 2021, o ex-jogador teve sua carreira interrompida devido a um problema cardíaco.

"Mandei uma mensagem dizendo que estou feliz por ele estar bem. O clube está aberto a tudo o que Aguero quiser fazer. Se quiser vir à equipe será fabuloso", afirmou no programa "Fútbol y Rosca", da "Rádio Splendid".

O clube de Avellaneda também conta outro craque argentino, Carlos Tévez, porém como treinador. O técnico, inclusive, já convidou o atacante para o clube.

"Quem não quer ter o Kun? Eu já o tive como companheiro... Agora como treinador... Bem-vindo, se puder, nem que seja por 10 ou 15 minutos... Teremos que pedir ao Toloza (camisa 10 da equipe) para dar ao Kun (risos). Mas sim, obviamente sim (gostaria dele no clube)", disse Carlitos.

O ex-atleta marcou mais de 400 gols em sua carreira e se tornou ídolo no Manchester City. Além do time inglês, Aguero teve passagens no Independiente, Atlético de Madrid e Barcelona, onde se aposentou. O ex-jogador também disputou três Copas do Mundo pela seleção argentina.