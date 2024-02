Presidente do Getafe revela que clube esteve perto de fechar com Messi e Guardiola

O presidente do Getafe, Ángel Torres, revelou que o clube espanhol esteve próximo de fechar com o atacante Lionel Messi e o técnico Pep Guardiola, quando ainda estavam iniciando suas respectivas carreiras.

Na época, em 2008, Guardiola estava no comando do time B do Barcelona. O dirigente do Getafe contou como surgiu a intenção de contratar o lendário treinador.

"Estávamos na Europa, fomos ao sorteio e o Txiki (diretor de futebol do Barcelona na época) estava lá, me falou que estavam pensando chamar o Laudrup para treinar o Barça e eu lhe disse que falaria com o Guardiola", declarou em entrevista para o programa "El Partidazo de COPE".

Além disso, explicou detalhes da negociação e o porquê dela não ter sido concretizada.

"Nos encontramos uma manhã na sala VIP do aeroporto, mas foi tudo rápido, demitiram o Rijkaard e em vez do Laudrup escolheram o Guardiola. Ele estava disposto a vir para o Getafe."

Ángel Torres afirmou também que esteve perto de fechar com o argentino Lionel Messi, quando o jogador ainda tinha pouco tempo entre os profissionais.

"Também convidei o Messi. Estava com o Laporta e o Zubizarreta e disseram que o Rijkaard ia dar-lhe minutos, mas estávamos perto. Não lhe faltou nada. Alfredo Duro estava comigo como diretor esportivo. Era 18 de agosto", relatou.

Messi e Guardiola conquistaram juntos pelo Barcelona duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, três Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e se tornaram grandes ídolos do clube catalão.