Por rescisão de contrato, Palmeiras tem dívida de mais de R$ 70 milhões com a Samsung

O Palmeiras foi condenado a pagar mais de R$ 70 milhões à Samsung, empresa que patrocinou o clube entre 2009 e 2010, pela rescisão do acordo, de forma unilateral, feita na gestão do presidente Luiz Gonzaga Belluzzo. A informação foi publicada, inicialmente, pelo ge.

O processo em questão diz a respeito à quebra de contrato, pelo lado do clube, com a Samsung para entrada da Fiat. Apesar de ser punido em primeira e segunda instâncias, o Verdão ainda pode recorrer à decisão. Em contato com a Gazeta Esportiva, o clube informou que se manifestará a respeito do andamento da ação diretamente nos autos do processo.

Em entrevista concedida em outubro de 2023, a presidente Leila Pereira, que está à frente do clube desde o dia 15 de dezembro de 2021, falou sobre a dívida com o ex-patrocinador. Na ocasião, a mandatária falou sobre a dívida e relatou que esse valor, na época, beirava os R$ 50 milhões.

"Estamos tentando um acordo. Oferecimento de publicidade, como podemos fazer. Maurício (Galiotte) sofreu com o caso do Wesley, teve que pagar pendências de gestões anteriores, algo que acontece comigo também. Estamos recorrendo e vamos tentar diminuir esse prejuízo", relatou Leila Pereira, na oportunidade.

O acordo do patrocínio com a Samsung foi assinado em janeiro de 2009 e rendia ao clube R$ 15 milhões. A rescisão, por sua vez, foi feita um ano e meio depois, em junho de 2010. A empresa sul-coreana deixou de estampar o uniforme palmeirense para chegada da Fiat.