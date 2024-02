Polícia diz que já identificou suspeitos de ataque a ônibus do Fortaleza

As autoridades de segurança de Pernambuco estiveram reunidas hoje (23) para discutir ações em eventos esportivos após o ataque ao ônibus do Fortaleza.

O que aconteceu

Renato Rocha, chefe da Polícia Civil do estado, afirmou que as autoridades já possuem imagens dos suspeitos de atacarem o veículo. Apesar da confirmação, ele preferiu não revelar o número de investigados pela ação.

"Temos algumas pessoas identificadas, mas não gostaria de falar agora para não atrapalhar [as investigações]". Rocha ainda salienta que os trabalhos deverão levar a uma organização criminosa.

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos após o ônibus da delegação ser atacado por torcedores do Sport. O episódio aconteceu após o empate por 1 a 1, na última quarta-feira, pela Copa do Nordeste.

Os torcedores atiraram bombas e pedras contra o veículo na saída da Arena Pernambuco. Os times se enfrentaram pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

Inquérito Policial

O Fortaleza fez Boletim de Ocorrência e a Polícia Civil de Pernambuco já instaurou inquérito policial. Segundo Alex Santiago, presidente do clube, os jogadores serão ouvidos pela polícia hoje para falarem sobre o episódio.

"Sem dúvida nenhuma houve tentativa de homicídio por cometimento de dolo eventual, que se caracteriza quando alguém utiliza algum tipo de artefato, conscientemente corra o risco de produzir o resultado morte. Utilizar uma pedra e uma bomba caseira contra um grupo de pessoas em um ônibus assume o risco de matar. Ao meu ver, esse ato pode ser enquadrado como terrorismo, de acordo com o artigo segundo da lei 13260, de 2016. São combinações bem severas, e o Fortaleza está bem vigilante", declarou o dirigente Alex Santiago.