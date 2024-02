Pituca destaca semana livre no Santos e mira topo da classificação geral do Paulista

Após três anos de fora, o Santos cumpriu sua primeira missão de 2024 e já está classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Agora, o objetivo é outro. A equipe está no primeiro lugar da classificação geral do Estadual e quer manter o topo.

O meio-campista Diego Pituca, que retornou ao clube para esta temporada, projetou o duelo diante do São Bernardo, que ocorre neste domingo, no Morumbis, e mirou a ponta da tabela geral da competição. O atleta também espera ver o estádio lotado.

"O primeiro passo nós já conseguimos, que era a classificação. Mas sabemos da importância de também conseguir o primeiro lugar geral para decidirmos no mata-mata com o apoio dos nossos torcedores, dentro de casa. Nós estamos trabalhando para também conseguir esse outro objetivo. Ver os torcedores esgotando os ingressos em poucas horas é uma motivação para conquistarmos essa vitória", disse o jogador.

A expectativa é de uma grande invasão santista no estádio do São Paulo. Já foram vendidos mais de 42 mil ingressos, e o Peixe negocia com a diretoria tricolor a liberação de uma capacidade ainda maior. O palco, marcante para o clube alvinegro, já sediou sete títulos do Santos, dentre eles, a conquista do Brasileirão de 2002, sobre o Corinthians.

Para enfrentar o São Bernardo, o Peixe enfim contou com uma semana livre para treinos. Após uma sequência dura, de nove jogos em menos de 30 dias, o técnico Fábio Carille teve tempo para ajustar os erros e preparar a equipe para as próximas partidas. Pituca falou sobre o período.

"O Carille falou para nós lá no começo do ano que essa primeira semana livre após essa grande sequência inicial seria de extrema importância para nós. Ajustar as coisas que precisam ser ajustadas, diminuir o desgaste físico e melhorar em todos os aspectos nos treinamentos. Tem sido uma semana boa de trabalho e esperamos mostrar isso", avaliou o meio-campista.

Diego Pituca foi titular nos nove jogos disputados pelo Santos nesta temporada. Ele, inclusive, marcou o único gol do time na derrota para o Novorizontino, por 2 a 1, na Vila Belmiro, na rodada anterior.

O confronto contra o São Bernardo ocorre às 11h (de Brasília) deste domingo, pela décima rodada do Paulista. Neste sábado, a equipe faz seu último treino antes da partida e, no período da tarde, embarca para São Paulo. O Peixe, que ocupa a liderança da classificação geral, também aparece com folga no primeiro lugar do Grupo A, com 19 pontos.