Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Mirassol pelo Paulista; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Mirassol, na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol. O duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista acontece às 18 horas (de Brasília) deste sábado, na Arena Barueri.

No gramado, os jogadores fizeram atividades posicionais, com ênfases em transições, passes entre linhas e movimentações, além de um trabalho recreativo.

Os atacantes Dudu (cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), o lateral direito Mayke (lesão na coxa direita) e o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo) são os desfalques para o técnico Abel Ferreira.

Por um fim de semana alviverde, família! ?? A venda geral pra partida deste sábado, contra o Mirassol, tá ?! Bora cantar e vibrar na arena Barueri ?? ? https://t.co/Q7tTnxQO1R#AvantiPalestra pic.twitter.com/2P6yAQttlW ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 23, 2024

Por outro lado, o Verdão poderá contar com o retorno do meia Raphael Veiga, que foi desfalque nos últimos dois compromissos por conta de uma infecção ocular. Para encaixar o camisa 23 na equipe, Abel pode fazer algumas modificações no time.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Luan (Richard Ríos), Naves e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

O Palmeiras entra em campo também defendendo sua invencibilidade. No Estadual, a equipe conquistou cinco vitórias e três empates. Com 18 pontos e na liderança do Grupo B, a equipe alviverde ainda não garantiu a classificação às quartas da competição.