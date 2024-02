Maycon recebe homenagem pelos 200 jogos no Corinthians

O Corinthians usou as redes sociais para celebrar uma marca importante do volante Maycon. Presente na vitória contra o Cianorte, na noite de ontem (22), pela Copa do Brasil, o meio-campista completou 200 partidas pelo clube de Parque São Jorge.

"200 jogos com a camisa do Timão! Um #FilhoDoTerrão que sabe o que é Corinthians! Juntos sempre, Maycon!", publicou o Corinthians nas redes sociais - o time também divulgou um vídeo do atleta.

Maycon ganhou a chance entre os profissionais do Corinthians em 2016, após boas atuações na Copa São Paulo de Juniores. Em sua primeira passagem, permaneceu no clube até 2018, completando 107 jogos e vencendo os títulos do Brasileirão 2017 e do Paulista de 2017 e 2018.

O retorno de Maycon ao Corinthians foi firmado em 2022, depois de uma experiência pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Superando altos e baixos, o jogador vai ganhando neste momento um lugar entre as principais peças do elenco.

Os direitos econômicos de Maycon ainda são do Shakhtar, portanto ele permanece por empréstimo no Corinthians. O atual vínculo é válido até o fim de 2024.