Luan recebe homenagem após alcançar marca de 250 jogos pelo Palmeiras: "Feliz e honrado"

O zagueiro Luan alcançou expressiva marca com a camisa do Palmeiras. Ao entrar em campo no Derby, como titular, o atleta completou 250 jogos com a camisa do Verdão. Nesta sexta-feira, ele recebeu uma placa e uma camisa enquadrada das mãos do vice-presidente Paulo Buosi em alusão à marca.

"Feliz e honrado. É motivo de muito orgulho representar este clube, que é o maior do Brasil. Atingir essa marca de 250 jogos é um privilégio muito grande, algo que consegui alcançar junto aos meus companheiros, que também têm marcas expressivas aqui dentro do clube. Fico feliz porque realmente somos uma família, vivemos o clube intensamente. E, acima de tudo, gostamos e somos apaixonados pelo que vivemos aqui. Como o Abel fala diversas vezes, vamos sentir saudades, então procuro desfrutar e viver intensamente todos os momentos aqui com meus amigos e companheiros. É maravilhoso o que vivemos aqui. Sem dúvida, daqui um tempo, quando eu parar de jogar futebol ou se tiver em outro lugar, sentirei falta do que vivo aqui", disse.

Campeão olímpico pela Seleção Brasileira, Luan foi contratado pelo Palmeiras em 2017. Desde então, além das 250 partidas, sendo 219 como titular, o atleta marcou oito gols e deu seis assistências. Pelo clube, ele soma 11 títulos: Libertadores (2020 e 2021), tricampeão brasileiro (2018, 2022 e 2023), tricampeão paulista (2020, 2022 e 2023), campeão da Copa do Brasil (2020), da Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

O jogador também soma outros números importantes pelo clube. O camisa 13 é o zagueiro com mais jogos (147) e mais vitórias (85), pelo Palmeiras, em Campeonatos Brasileiros. Em 2019, ao lado de Gustavo Gómez, chegou a 12 jogos consecutivos sem sofrer gols, registrando a maior sequência da história do Verdão.

Nesta temporada, Luan disputou seis dos nove jogos da equipe, sendo todos eles como titular e ficou em campo durante os 90 minutos. O zagueiro apenas não disputou os jogos contra Novorizontino, São Bernardo, ambas pelo Paulista, e São Paulo, pela Supercopa.

Com Luan à disposição, o Palmeiras volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri