LDU reconhece vantagem curta diante do Fluminense na Recopa

A LDU abriu em casa uma margem mínima diante do Fluminense na decisão da Recopa Sul-Americana. Na visão da equipe equatoriana, o placar de 1 a 0 obtido nesta quinta-feira poderia ser maior pensando no jogo de volta no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Temos a sensação de que o resultado é curto, mas o rival tem muita força", disse Adrián Gabbarini, assistente técnico que dirigiu o time de Quito no lugar do treinador titular Josep Alcácer.

Gabbarini ficou muito satisfeito com o desempenho técnico da LDU dentro das quatro linhas. "Os meninos têm muita coragem, as coisas correram conforme o planejado, tiramos a bola do Fluminense como poucos times conseguiram", emendou, sobre a posse de bola.

Fluminense e LDU se enfrentam na quinta-feira da semana que vem no Maracanã. Caso o time brasileiro vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. A equipe equatoriana conquista o título ao menos com um empate.