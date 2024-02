Joselu tem edema ósseo no tornozelo direito constatado e vira baixa no Real Madrid

O Real Madrid comunicou nesta sexta-feira que o atacante Joselu está lesionado. Após exames, foi apontado um edema ósseo no tornozelo direito.

O clube não estabeleceu um prazo de recuperação para o espanhol. Na temporada, o técnico Carlo Ancelotti tem sofrido com as contusões do elenco.

No momento, o Real Madrid conta com cinco jogadores, além de Joselu, no departamento médico: Éder Militão, Courtois, Alaba, Rudiger e Bellingham. Apesar dos problemas com lesões, a equipe tem conquistado resultados positivos na temporada

Parte médico de Joselu.#RealMadrid ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 23, 2024

Fora do mata-mata nacional, o time lidera o Campeonato Espanhol, está nas oitavas da Liga dos Campeões e foi campeão da Supercopa da Espanha, goleando o Barcelona na grande decisão.

Em seu próximo compromisso, o Real Madrid encara o Sevilla às 17h (de Brasília) desse domingo, no Santiago Bernabéu.