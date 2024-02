Jogador do Marrocos é condenado por quebrar crânio de motorista com pedra

O meia marroquino Ilias Chair foi condenado à prisão por quebrar o crânio de um motorista de caminhão com uma pedra.

O que aconteceu

Ele foi condenado por 1 ano de prisão e 12 meses em liberdade condicional, além de ter que pagar à vítima cerca de R$ 87 mil de indenização pelos ferimentos. A informação é do site britânico The Sun.

O incidente aconteceu em Bazeilles, norte da França, em 2020, quando Ilias Chair, seu irmão Jaber e amigos discutiram com o motorista, Niels T, enquanto aguardavam o ônibus de volta à Bélgica após uma viagem de caiaque.

"De acordo com muitas pessoas envolvidas, Ilias Chair atacou Niels T com uma pedra e o deixou inconsciente. As consequências foram dramáticas para Niels T. Ele sofreu uma grave fratura no crânio, de dois centímetros de comprimento, e foi levado ao hospital em estado crítico" afimou o promotor do caso.

O irmão do jogador, Jaber, recebeu pena de seis meses em liberdade condicional e multa de R$ 4,4 mil por sua participação no incidente.

O clube QPR, da Inglaterra, onde Ilias Chair atua, está em contato com a equipe jurídica do jogador em relação à acusação de agressão, porém o processo legal ainda não chegou ao fim. O time ocupa a 22ª posição na segunda divisão inglesa e Ilias tem se destacado na atual edição do torneio, com 4 gols e 5 assistências em 33 jogos.

Chair esteve presente na campanha histórica do Marrocos na Copa do Mundo do Qatar, em que a seleção chegou a semifinal pela primeira vez.