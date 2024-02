Jogador do Fortaleza responde a filha após ataque: 'Isso não é futebol'

O lateral Dudu, do Fortaleza, foi ferido no atentado contra o ônibus da equipe em Recife e foi recepcionado pela família ao desembarcar na capital cearense. A filha do jogador, Bella, perguntou ao pai se ele tinha se machucado no trabalho.

O que aconteceu

Dudu respondeu à filha nas redes sociais, informando que não estava trabalhando, mas que saiu para trabalhar quando foi atacado.

"Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho. Enfim, com elas, em casa, em segurança e me recuperando de tudo o que aconteceu. Gostaria de dizer a ela [Bella] que não [estava trabalhando]. Mas aconteceu, saí para trabalhar. Isso não é futebol, não é sobre futebol", disse.

Dudu, do Fortaleza, se manifesta sobre ataque nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Dudu publicou fotos mostrando os estilhaços de vidro espalhados pelo corpo. "Inadmissível o que aconteceu. Graças a Deus não tivemos uma tragédia mais grave. Até quando?"

Além de Dudu, outros cinco jogadores do Fortaleza ficaram feridos e foram levados ao hospital em Recife. O ônibus da delegação do Fortaleza foi atacado por cerca de 100 pessoas após a partida contra o Sport na Arena de Pernambuco.

O ônibus era escoltado por apenas oito policiais militares, composta por cinco motocicletas e uma viatura. Este procedimento era padrão e nunca havia sido registrado nenhum incidente até então, de acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS).