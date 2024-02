Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, fala pela 1ª vez após condenação

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, se pronunciou no Instagram pela primeira vez após o ex-jogador ser condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro.

O que aconteceu

"Estava pensando aqui e, se posso intitular, são incoerentes. Porém, me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras... Como é que estão dizendo por aí? Chamam de frívola, de garotinha... e perguntam: por que está trabalhando? Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades piores que escuto por aí", disse.

Joana ressaltou que não vive publicando tudo nas redes sociais, e que não é sempre que se sente à vontade para expressar seus sentimentos.

"E outra coisa, não vivo publicando nas redes sociais, não é o meu 24/7. E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê. Só com meus amigos, no meu íntimo, só com os que estão convivendo comigo", completou.

A sentença, anunciada na manhã de ontem (22) pelo tribunal de Barcelona, comprovou que o brasileiro agrediu e abusou da mulher no banheiro da boate Sutton, no final de 2022.

O ex-jogador está preso há 1 ano e um mês, desde o dia 20 de janeiro de 2023. Esse período será abatido da pena total do jogador.

O relacionamento de Joana com Daniel passou por altos e baixos desde a acusação e prisão do brasileiro. A modelo chegou a dizer que pediu o divórcio do ex-jogador, mas depois ressaltou que "existe amor" e interrompeu o processo de separação.

"Não vamos nos divorciar neste momento. Na situação que está, continuaremos casados por ora. Ele me disse para fazer o que eu quisesse, mas que não queria o divórcio, e depois eu falei 'bom, vamos seguir assim", disse em novembro de 2023.

Joana e Daniel estão juntos desde 2015 e se casaram em Ibiza, em 2017.