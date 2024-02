Ituano anuncia demissão do técnico Márcio Freitas

Na manhã desta sexta-feira, o Ituano anunciou a demissão do técnico Márcio Freitas. A decisão foi tomada por conta dos resultados ruins neste início de temporada.

No Campeonato Paulista, dos nove jogos disputados, a equipe do interior de São Paulo empatou três, perdeu cinco e venceu apenas um. Assim, a equipe se encontra com seis pontos na antepenúltima colocação, com risco de rebaixamento. Além disso, na noite da última quarta-feira, o time foi derrotado para o São Luiz-RS e deixou a Copa do Brasil no primeiro jogo.

"Comunicamos a saída do técnico Márcio Freitas do comando do Ituano. Este não é o perfil da nossa gestão. Tanto que em dez anos de Campeonato Paulista, esta é a quarta vez que ocorre uma mudança no comando. Infelizmente, pela sequência de resultados negativos tivemos que tomar esta decisão. O Márcio é uma pessoa excelente e um profissional capacitado. Desejamos sorte na sequência de sua carreira", escreveu o clube em nota oficial.

Por fim, o Ituano confirmou que Douglas Leite será o substituto para comandar a equipe no próximo duelo diante do Bragantino.

"Comunicamos que para o jogo deste sábado, o auxiliar Douglas Leite será o treinador".

A partida deste sábado, válida pela décima rodada do Campeonato Paulista, acontece às 16:00 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.