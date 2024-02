Hulk celebra novo contrato com o Atlético-MG: "Sei que estou muito feliz"

Aos 37 anos, Hulk segue sendo decisivo e um personalidade de destaque no Atlético-MG. Premiado com a renovação por mais três anos, o jogador deixou nesta sexta-feira um mistério no ar se esse será o seu último contrato da carreira.

"Estiquei meu contrato por mais três anos, três temporadas e espero poder somar, continuar somando e continuar conquistando títulos aqui para poder ficar marcado na história do clube cada vez mais. Se vou encerrar no fim desse contrato eu não sei, se vou renovar aqui eu não sei, se vou encerrar antes eu não sei. Sempre deixo nas mãos de Deus e procuro aproveitar da melhor maneira possível. Eu sei que estou muito feliz, meus familiares estão muito felizes", disse em entrevista coletiva.

Atual tetracampeão mineiro, Hulk valorizou e revelou o objetivo do clube no Estadual. "O objetivo é ser campeão, levando em consideração a importância que tem esse Campeonato Mineiro. Imagina depois de 40 anos você voltar a ser penta e entrar para a história do clube é muito gratificante. Nosso sonho, nosso objetivo é ser pentacampeão."

??? A @GaloTV acompanhou o Hulk durante todo o dia de sua renovação e o homem já fez a promessa: churrasco vindo aí pro pessoal da comunicação! Prepara o bolso que, até 2026, pelo menos, estaremos juntos! Pra cima, craque! ????? ? Bastidores completo:... pic.twitter.com/UatWw9xXrn ? Atlético (@Atletico) February 23, 2024

O jogador foi perguntado sobre as críticas que a equipe sofrendo nesse começo de temporada e respondeu que os ajustes vão acontecendo ao longo do tempo e que ele acredita na melhora no desempenho da equipe. "Quando a gente voltar a jogar muito melhor as coisas vão começar a mudar e as pessoas de fora vão começar a olhar com outros olhos aqui para dentro".

Hulk ainda afastou os rumores de que o elenco estaria insatisfeito com o técnico Felipão. "Não vejo isso que ninguém está insatisfeito com o trabalho de ninguém aqui. Pelo contrário, a gente respeita muito o trabalho do professor Felipão".

O atacante falou sobre o desejo de seguir fazendo história com a camisa do Galo e ficar marcado no clube. Hulk revelou que gostaria de vencer "a tão sonhada Libertadores que a gente não ganhou aqui ainda" e que com um título desse nível "todo mundo entra para a história".