Grandes nomes do automobilismo se despedem de Wilsinho Fittipaldi

A morte de Wilsinho Fittipaldi, 80, hoje (23), em decorrência de complicações após uma parada cardíaca sofrida em 25 de dezembro de 2023, comoveu diversas personalidades do automobilismo mundial, que usaram as redes sociais para prestar homenagens a um dos pioneiros do automobilismo brasileiro.

O que aconteceu

O ex-piloto da Ferrari Felipe Massa chamou Wilsinho de "ícone" ao se despedir: 'Hoje é um dia triste para nós. Perdemos um ícone do nosso automobilismo. Descanse em paz, Wilsinho. Meus sentimentos a toda a família e amigos".

Ex-chefe da Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial, Bernie Ecclestone também prestou homenagens. Os dois trabalharam juntos em 1972, na extinta equipe Brabham. "Sinto muito por ter perdido um de meus melhores pilotos. Não me esquecerei de você!", disse Ecclestone.

Outro que usou suas redes sociais para lamentar a morte de Wilsinho foi Cacá Bueno. "Gratidão eterna, Tigrão! Que descanse em paz!", escreveu o pentacampeão da Stock Car.

Quem foi Wilsinho

Irmão mais velho do também ex-piloto Emerson Fittipaldi e filho de Wilson Fittipaldi, ex-radialista que ficou conhecido como 'Barão'.

Ele começou na Fórmula Vee, no final da década de 1960. Depois, passou pela Fórmula 2 europeia antes de chegar à principal categoria do esporte.

Correu na Fórmula 1 em 1972, 1973 e 1975. Participou ao todo de 38 GPs, mas se despediu da categoria sem vitórias.

Foi chefe de equipe da Copersucar-Fittipaldi, escuderia que fundou com Emerson em 1975 — a única brasileira a participar da F1. Ele foi um dos criadores do carro e o pilotou durante o ano de estreia. A equipe perdurou até o início dos anos 1980.