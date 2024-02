Fortaleza oficializa a contratação do volante Matheus Rosseto

Na manhã desta sexta-feira, o Fortaleza oficializou a contratação do volante Matheus Rosseto. Ele assinou contrato até dezembro de 2024, com opção de renovação por mais dois anos.

Revelado pelo Athletico-PR, o jogador estava atuando no futebol dos Estados Unidos, no Atlanta United. Pelo time norte-americano, ele participou de 34 partidas, com um gol e uma assistência.

No Furacão, Rosseto entrou em campo por 112 vezes, marcando nove tentos e servindo os companheiros em seis oportunidades. O volante integrou o time nas campanhas vitoriosas da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Agora CEO do Fortaleza, Marcelo Paz elogiou a contratação e destacou a importância do jogador para o elenco do técnico Vojvoda.

"Rossetto quis vir para o Fortaleza prontamente, ficamos felizes com isso, e também o Vojvoda deu todo seu aval para trazermos o jogador. Uma posição que estávamos em busca no mercado. Vem para qualificar cada vez mais o nosso meio de campo com uma disputa saudável entre os bons volantes que temos no elenco. Ele está muito motivado para ajudar o clube nos objetivos da temporada", afirmou.

Aos 27 anos, o atleta também já passou pela Ferroviária, com o Fortaleza sendo o seu quarto clube profissional na carreira.