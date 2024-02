Fora da zona de classificação do Paulista, São Paulo terá 3 dos 4 jogos fora de casa

O São Paulo está com o alerta ligado no Campeonato Paulista. Fora da zona de classificação para o mata-mata do Estadual, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini terá mais quatro jogos para voltar a figurar entre os dois primeiros colocados do Grupo D, mas três deles serão fora de casa.

É verdade que Novorizontino e São Bernardo, ambos com 15 pontos, possuem um jogo a mais que o Tricolor, com 14 tentos. Lucas, Calleri e companhia seguem dependendo apenas de si para confirmar a ida às quartas de final do Campeonato Paulista, mas o receito do torcedor existe.

O primeiro dos três jogos que o São Paulo disputará longe do Morumbi acontece já neste domingo (25), contra o Guarani, às 18h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Bugre é o dono da segunda pior campanha geral e precisa reagir para tentar evitar o rebaixamento.

Depois, na próxima quarta-feira, o São Paulo viaja a Brasília para enfrentar a Inter de Limeira, no estádio Mané Garrincha. O time do interior paulista vendeu o mando de campo e certamente enfrentará o Tricolor com muitos são-paulinos nas arquibancadas. Ou seja, Calleri e companhia jogarão longe do Morumbi, mas como se estivessem em casa.

O único dos quatro jogos restantes válidos pela primeira fase do Paulistão que será realizado no MorumBis é contra o Palmeiras, dia 3 de março, às 20h (de Brasília). Clássico importantíssimo para o São Paulo ir às quartas de final do Estadual com confiança.

O último compromisso do Tricolor nesta primeira fase do Campeonato Paulista será contra o Ituano, dia 10 de março, às 16h (de Brasília), em Itu. Resta saber se os comandados de Carpini chegarão para essa partida já classificados ou precisando do resultado para avançar.

