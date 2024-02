FMS: encaradas têm faísca entre funkeiros, Popó ovacionado e Bambam vaiado

A sessão de encaradas do FMS (Fight Music Show), realizada no Shopping D, em São Paulo, teve faísca entre os funkeiros Nego do Borel e MC Gui, que fazem uma das lutas do card principal do evento de amanhã. Já em Popó x Bambam, o clima foi mais ameno, com o tetracampeão idolatrado e o fisiculturista vaiado pelo público presente.

O que aconteceu

As primeiras encaradas da noite saíram a partir dos quatro duelos do card preliminar. Os oito lutadores mostraram respeito pelo oponente, e não houve qualquer tipo de nervosismo.

Já no card principal, o destaque ficou para o embate entre os funkeiros MC Gui e Nego do Borel, que fazem a penúltima luta do FMS 4.

O primeiro recebeu provocações de aliados do segundo, que bradaram: "O Nego vai te pegar".

MC Gui reagiu com ironia: "Você alugou um ônibus do Rio, mano? Aqui é São Paulo". O fato irritou Nego do Borel: visivelmente nervoso, ele apontou o dedo na cara do colega de profissão. Os membros das duas equipes também trocaram farpas e quase chegaram às vias de fato.

Encarada entre MC Gui e Nego do Borel para o Fight Music Show 4 Imagem: Bruno Madrid/UOL

Popó x Bambam: encarada feia, mas sem agressões

Os dois principais personagens da noite não acirraram o clima gerado pelos funkeiros minutos antes no auditório montado no Shopping D.

Sem reagir à fúria do público, Bambam entrou antes do tetracampeão e tentou, duas vezes, falar no microfone: não deu certo, e ele desistiu após ser abafado pelos gritos. "Seu Zé Ruela" e "Uh, vai morrer" foram algumas das mensagens da plateia.

Já Popó foi ovacionado. O boxeador precisou de auxílio dos seguranças para subir ao palco diante da euforia e não se enervou diante do desafeto.

Os dois fizeram uma encarada dura, mas sem qualquer tipo de agressão. Depois do momento, Mamá Brito, CEO do Fight Music Show, ofereceu o microfone para um rápido debate, que durou mais de cinco minutos. Entre as declarações, Bambam exaltou o currículo de Popó, mas prometeu "chocar o mundo". O boxeador, por outro lado, alfinetou os conhecimentos do ex-BBB sobre o esporte e exaltou Deus em ao menos duas oportunidades.

Provocações recentes

Os últimos dias foram de ofensas trocadas pelos dois lados, com promessas que vão desde "explodir as costelas" até "arrancar a cabeça".

A expectativa é acabar o mais rapidamente possível. O Bambam vive de mídia e gosta de usar as pessoas para aparecer. Então, não vou dar um segundo de mídia para ele. É murro na cabeça. Vou explodir as costelas dele Popó

Eu vou chocar o mundo! O Popó acha que é intocável, só que ele nunca tomou um soco de um cara de 90kg, 95kg. Ele pega pesado com caras de 58kg, 62kg. Ele acha que está mais pesado agora e que vai aguentar comigo, mas ele está é gordo. Onde eu tocar, ele vai cair. É o foguete, vou arrancar a cabeça dele Bambam

Rivalidade cresceu nos últimos anos

A luta será uma espécie de "acerto de contas" entre Popó e Bambam. O tetracampeão mundial de boxe e o fisiculturista e campeão da 1ª edição do BBB eram amigos, mas romperam em 2022.

Mamá Brito, CEO do FMS, disse que a treta não surgiu apenas para se transformar em uma luta: um pedido não atendido gerou a troca de farpas entre eles.

"O Bambam chamou o Popó para fazer um podcast, e o Popó não respondeu. O Bambam é uma explosão e, por muito pouco, ele fica bravo demais", disse o empresário ao canal "Vê se Pode", do YouTube.

O ex-BBB afirmou que o tetracampeão "ficou meio arrogante" depois de vencer Whindersson Nunes na 1ª edição do FMS. Foi por este motivo que ele resolveu desafiar o desafeto para uma luta.

Fight Music Show 4 - ordem das lutas

CARD PRELIMINAR (sábado, a partir das 19h):

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA)

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA)

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA)

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (boxe)

CARD PRINCIPAL (sábado, a partir das 21h30):

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (boxe)

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (boxe)

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe)

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)